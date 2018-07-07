Заря одержала уверенную победу над Домжале. Футбол

Продолжается словенский сбор луганской «Зари». Активные тренировки закрепляются проведением контрольных встреч. В первой из них «Заря» сошлась с «Партизаном» и победила 1:0, а вчера настал черёд встретиться со словенским футбольным клубом «Домжале».

Что касается состава «Зари», то он выглядел таким образом: Заури Махарадзе (Луис Фелипе, 46), Евгений Опанасенко, Василий Прийма, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Александр Сваток, Силас, Дмитрий Хомченовский, Артём Громов, Александр Караваев, Владислав Кочергин.

С первых минут «Заря» завладела не просто серьёзным, а тотальным преимуществом. К примеру, в первые десять с лишним минут луганчане трижды подавали угловой, дважды едва не забили (защитники выносили мяч с линии ворот), плюс несколько раз пробили по воротам словенцев, а соперник и вовсе не смог за это время перейти половину поля.

После первого десятка бурных минут игра чуть успокоилась, сместившись в центр поля. К 20-й минуте счёт так и оставался ничейным. Снова подопечные Вернидуба должны были забивать на 25-й минуте. Александр Караваев ворвался в штрафную, отдал на Артёма Громова, тот оказался один перед голкипером, пробил, мяч попал ему в голову и ушёл за пределы поля. Отдадим должное вратарю соперника, который в этом эпизоде отыграл действительно до конца, правда потом ему потребовалась помощь врачей, лёд и нашатырь, но ворота свои он оставил «сухими».

Под конец первого тайма удача все же улыбнулась украинской команде. Владислав Кочергин классно пяткой сбросил под удар Александру Караваеву и тот поразил ворота соперника.

Во второй 45-минутке «Заря» продолжила гнуть свою линию. Силас пробил по воротам соперника – голкипер с трудом перевёл мяч на угловой. После подачи корнера Владислав Кочергин пробивал, но значительно выше цели прошёл мяч. На 58-й минуте классно сработала связка Хомченовский-Кочергин, но Владу чуть не хватило точности для того, чтобы его завершающий удар пришёлся в цель.

На 60-й минуте у «Зари» произошла полная смена состава, кроме голкипера, который вышел в перерыве. Итак, с 60-й минуты были задействованы: Луис Фелипе: Мохамед Эль-Буаззати, Артём Гордиенко, Игорь Харатин, Никита Каменюка, Дмитрий Литвин, Давид Фаупала, Егор Шалфеев, Леван Арвеладзе, Максим Лунёв, Александр Тымчик.

Убойнейший момент сотворила украинская команда на 65-й минуте, когда Александр Тымчик прострелил с фланга, а Максим Лунёв замыкал головой практически в упор, но голкипер смог справиться с этим ударом.

И не забил ты, значит жди беды. 67-я минута и счёт стал 1:1. Последовал удар с дальней дистанции, рикошет от наших игроков и мяч затрепетал в сетке ворот Луиса Фелипе. Но уже вскоре преимущество снова встало на стороне луганчан. Игорь Харатин классно отдал передачу за спину защитникам, Егор Шалфеев здорово вырвался на ударную позицию и забил. На 73-й минуте счёт стал 2:1.

Восстановив справедливость. «Заря» продолжила атаковать. Два хороших момента было у Левана Арвеладзе, но оба мимо. Сначала он получил передачу от Давида Фаупалы, а затем от Максима Лунёва, но реализовать свои шансы не смог. А под конец встречи один на один с голкипером вышел Фаупала, но забить не смог. Но жирная точка в матче поставлена всё же была и за это говорим спасибо Максиму Лунёву. Получив передачу на фланге он сместился практически к линии поля и пробил. Мяч влетел в ворота соперника прямо перед финальным свистком.

3:1 - вторая подряд победа «Зари» на словенских сборах.