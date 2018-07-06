Европа доминирует на чемпионатах мира уже 16 лет. Футбол
Четвертый раз подряд чемпион мира по футболу будет из Европы. Это стало ясно после того, как Бразилия и Уругвай проиграли в четвертьфинале Бельгии и Франции, соответственно. Таким образом, с учетом других четвертьфиналов Швеции против Англии и РоSSии против Хорватии, оставшиеся участники Мундиаля 2018 года - все из Старого Света.
Интересно, что в истории футбола еще никогда не было такого глобального превосходства европейских сборных. В 2002 году рекордсмен Бразилия выиграла свой пятый титул в Японии и Южной Корее, после чего побеждали Италия (2006), Испания (2010) и Германия (2014). Есть шанс, что 15 июля будет чемпион-дебютант. Из оставшихся шести участников только Франция (1998) и Англия (1966) выигрывали Кубок мира.
Отметим, что в истории предыдущих 20 чемпионатов мира было всего две европейские чемпионские серии. У Италии в 1934 и 1938 годах, а также продолжающуюся с триумфами Италии (2006), Испании (2010), Германии (2014) и кого-то из Европы (2018).
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06.07.2018 21:03