Севилья отказалась играть за Суперкубок в Марокко. Футбол
Президент "Севильи" Хосе Кастро Кармона заявил, что клуб против того, чтобы матч за Суперкубок Испании проводился на нейтральной территории.
Королевская федерация футбола Испании и "Барселона" предложили определить победителя трофея в одном матче в Марокко. Традиционно, обладатель Суперкубка Испании определяется после двух матчей на полях участников.
"Мы отказываемся от предложения играть только один матч. В наших планах было сыграть две встречи", - заявил Кастро.
По первоначальному плану, игры Суперкубка Испании должны состоятся 5 и 12 августа.
Действующим обладателем трофея является мадридский "Реал", который в прошлом году был сильнее "Барселоны". В свою очередь, каталонский гранд с 12-ю победами является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков Испании. "Севилья" единственный раз побеждала в Суперкубке в 2007 году над "Реала", а два противостояния в 2010 и 2016 году с "Барселоной" проиграла.
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06.07.2018 21:03