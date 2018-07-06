Севилья отказалась играть за Суперкубок в Марокко. Футбол

Президент "Севильи" Хосе Кастро Кармона заявил, что клуб против того, чтобы матч за Суперкубок Испании проводился на нейтральной территории.

Королевская федерация футбола Испании и "Барселона" предложили определить победителя трофея в одном матче в Марокко. Традиционно, обладатель Суперкубка Испании определяется после двух матчей на полях участников.

"Мы отказываемся от предложения играть только один матч. В наших планах было сыграть две встречи", - заявил Кастро.

По первоначальному плану, игры Суперкубка Испании должны состоятся 5 и 12 августа.