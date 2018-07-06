ЧМ-2018: Бельгия разрушила надежды Бразилии и поспорит с Францией за финал. Футбол

Соперник сборной Франции по полуфиналу ЧМ-2018 определялся в борьбе между двумя фаворитами турнира - Бразилией и Бельгией. Состав бельгийцев был изменен после Японии - Роберто Мартинес сделал выводы, выпустив Шадли и Феллаини с первых минут. Тите тоже сделал коррективы (вынужденные) - выздоровевший Марсело вернулся в стартовый состав, но оттуда из-за перебора карточек вылетел Каземиро, уступивший место Фернандиньо. И это обстоятельство оказалось ключевым...

Бразилия активно начала матч и вполне могла забивать на 8-й минуте - Тьяго Силва замыкал подачу с левофлангового углового на ближней штанге, но лишь сотряс каркас. А вот ответный угловой оказался для пентакампеонов фатальным. Мяч попал в Фернандиньо и от его руки отлетел в сетку мимо обескураженного Алиссона. 0:1 на 13-й минуте.

Пока Бразилия приходила в себя, бельгийцы успели отправить соперника во второй нокдаун. Лукаку танком прошелся по центру (Фернандиньо не успел остановить форварда в опорной зоне) и отдал Де Брюйне направо. Лидер сборной Бельгии с мячом подбежал к штрафной и мощно пробил в левый угол из-под Марсело. 0:2! Это было уж совсем неожиданно.

"Cелесао" раз за разом пропускали бельгийские контратаки, а у чужих ворот создать что-то толковое не могли. Дальние удары Коутиньо уверенно накрывал Куртуа, а почти незаметный Неймар мог заработать пенальти на последней минуте тайма, но тут против него сыграла репутация - судья даже не обратился к VAR.

Похоже, после перерыва (в котором Фирмино сменил Виллиана) Бразилия твердо вознамерилась все же заработать пенальти. Но ни еще одно падение Неймара после контакта с Феллаини, ни вероятный фол Компани на Жезусе арбитр не оценили (хоть во втором случае даже прислушался к VAR-ассистентам). У Бельгии тем временем периодически возникали опасные контратаки, которые могли поставить точку.

Тите сделал еще две замены, чтобы переломить ход игры, выпустив Косту и Аугусто. Это сработало, причем героем эпизода стал именно второй футболист. Коутиньо слева отлично навесил в центр, Аугусто акцентированно пробил головой в правый угол с дюжины метров - и попал! 1:2, интрига возродилась, и буквально тут же Аугусто мог делать дубль, но не попал в левый угол из убойной позиции - Тите уже готов был праздновать.

Были и новые шансы, чтобы сравнять счет. Самый лучший - у Коутиньо на 84-й минуте, но лучший игрок Бразилии на этом ЧМ после передачи Неймара слева направил мяч очень далеко от цели. А попытка Неймара заработать пенальти на 90-й минуте увенчалась крахом. Наконец, в добавленное время бразильская "десятка" пробила под перекладину, но Куртуа потащил сложнейший удар, разрушив все надежды.

1:2 - Бельгия выстояла и отправила Бразилию домой. Впереди интереснейший матч с Францией за право сыграть в финале ЧМ-2018.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/4 финала.

Бразилия - Бельгия 1:2 (0:2)



Голы: Фернандиньо, 13 (автогол) (0:1); де Брюйне, 31 (0:2); Ренато Аугусто, 76 (1:2)



Бразилия: Алисон; Фагнер; Жоао Миранда; Марсело; Тьяго Силва; Коутиньо; Паулиньо (Ренато Аугусто, 73); Фернандиньо; Виллиан (Фирмино, 46); Габриэл Жезус (Дуглас Коста, 58); Неймар



Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд; Вертонген; Компани; Менье; Феллаини; Витсель; де Брюйне; Азар Э.; Лукаку Р. (Тилеманс, 87); Шадли Н. (Вермален, 83)



Предупреждения: Фернандиньо, 85; Фагнер, 90 - Алдервейрелд, 47; Менье, 71

фото - FIFA