ЧМ-2018: Сочи затопило перед четвертьфинальным матчем РоSSия – Хорватия
Матч состоится завтра
В Сочи случилось сильное наводнение накануне четвертьфинального матча Чемпионата мира-2018 между сборными РоSSии и Хорватии.
Всего за один час на город выпала месячная норма осадков, из-за чего улицы и дороги оказались затоплены.
В аэропорту Сочи информируют, что продолжают принимать самолеты на прилет и вылет, но вот непосредственно по городу с транспортом то и дело возникают проблемы.
Как информирую, завтра, в день игры россиян и хорватов, в Сочи опять прогнозируют дождь, но непосредственно во время игры, которая стартует на стадион "Фишт" в 21:00, погода должна успокоиться.
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