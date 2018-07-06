ЧМ-2018: Сочи затопило перед четвертьфинальным матчем РоSSия – Хорватия

Матч состоится завтра

В Сочи случилось сильное наводнение накануне четвертьфинального матча Чемпионата мира-2018 между сборными РоSSии и Хорватии.

Всего за один час на город выпала месячная норма осадков, из-за чего улицы и дороги оказались затоплены.

В аэропорту Сочи информируют, что продолжают принимать самолеты на прилет и вылет, но вот непосредственно по городу с транспортом то и дело возникают проблемы.

Как информирую, завтра, в день игры россиян и хорватов, в Сочи опять прогнозируют дождь, но непосредственно во время игры, которая стартует на стадион "Фишт" в 21:00, погода должна успокоиться.