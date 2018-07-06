Франция первой выходит в полуфинал ЧМ по футболу 2018

Сборная Франции оправдывает статус одного из фаворитов чемпионата мира по футболу 2018 и первой завоевала право сыграть в полуфинале. Путь "трехцветных" по сетке плей-офф выглядит словно турне по Южной Америки: сначала - Аргентина, затем - Уругвай, а дальше - Бразилия ?

Уругвайцы, разумеется, потеряли в атакующей мощи из-за отсутствия травмированного Кавани. Франция, имея сбалансированный состав, и не заметила дисквалификации Матюиди, которого в основе заменил Талиссо.

Вязкая игра поначалу не радовала обилием опасных моментов. "Проснулись" команды лишь перед перерывом. Счет был открыт на 40-й минуте и стал следствием отличного разыгранного стандарта: Гризманн навесил справа в штрафную, а Варан сыграл на опережении и головой переправил мяч в дальний нижний угол - 1:0. Уругвай тут же мог отыграться, но блестящую реакцию на линии продемонстрировал на линии Льорис, потащивший мяч после удара Касереса.

Во втором тайме французы выжидали и довольно быстро закрепили преимущество в счете. Это был не только гол, но и серьезный психологический удар: Муслера допустил грубейшую ошибку, не справившись с ударом Гризманна из-за пределов штрафной и, по сути, забросив мяч в свои ворота.

Для Уругвая все закончилось. Команда еще пыталась атаковать, Оскар Табарес бросал в игру свежие силы, но красноречивым итогом стали слезы Хименеса, который зарыдал еще за восемь минут до финального свистка.