Франция первой выходит в полуфинал ЧМ по футболу 2018

Сборная Франции оправдывает статус одного из фаворитов чемпионата мира по футболу 2018 и первой завоевала право сыграть в полуфинале. Путь "трехцветных" по сетке плей-офф выглядит словно турне по Южной Америки: сначала - Аргентина, затем - Уругвай, а дальше - Бразилия?

Уругвайцы, разумеется, потеряли в атакующей мощи из-за отсутствия травмированного Кавани. Франция, имея сбалансированный состав, и не заметила дисквалификации Матюиди, которого в основе заменил Талиссо.

Вязкая игра поначалу не радовала обилием опасных моментов. "Проснулись" команды лишь перед перерывом. Счет был открыт на 40-й минуте и стал следствием отличного разыгранного стандарта: Гризманн навесил справа в штрафную, а Варан сыграл на опережении и головой переправил мяч в дальний нижний угол - 1:0. Уругвай тут же мог отыграться, но блестящую реакцию на линии продемонстрировал на линии Льорис, потащивший мяч после удара Касереса.

Во втором тайме французы выжидали и довольно быстро закрепили преимущество в счете. Это был не только гол, но и серьезный психологический удар: Муслера допустил грубейшую ошибку, не справившись с ударом Гризманна из-за пределов штрафной и, по сути, забросив мяч в свои ворота.

Для Уругвая все закончилось. Команда еще пыталась атаковать, Оскар Табарес бросал в игру свежие силы, но красноречивым итогом стали слезы Хименеса, который зарыдал еще за восемь минут до финального свистка.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. ФутболБавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. Футбол
ЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. ФутболЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. Футбол
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведенияФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения
Дидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. ФутболДидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
ЧМ-2018: Бельгия разрушила надежды Бразилии и поспорит с Францией за финал. ФутболЧМ-2018: Бельгия разрушила надежды Бразилии и поспорит с Францией за финал. Футбол
ЧМ-2018: Сочи затопило перед четвертьфинальным матчем РоSSия – ХорватияЧМ-2018: Сочи затопило перед четвертьфинальным матчем РоSSия – Хорватия
Победы Англии на ЧМ-2018 положительно сказываются на экономике страны. ФутболПобеды Англии на ЧМ-2018 положительно сказываются на экономике страны. Футбол
Неймар в четырех матчах ЧМ-2018 пролежал на газоне почти 14 минут. ФутболНеймар в четырех матчах ЧМ-2018 пролежал на газоне почти 14 минут. Футбол
ФФУ утвердила последнего участника УПЛ на сезон 2018/19ФФУ утвердила последнего участника УПЛ на сезон 2018/19
Дрогба о ЧМ-2018: немцы вылетели, значит у англичан есть шанс. ФутболДрогба о ЧМ-2018: немцы вылетели, значит у англичан есть шанс. Футбол
ЧМ-2018: Колумбия драматично уступила Англии в серии пенальтиЧМ-2018: Колумбия драматично уступила Англии в серии пенальти
Форсберг выводит Швецию в четвертьфинал ЧМ 2018. ФутболФорсберг выводит Швецию в четвертьфинал ЧМ 2018. Футбол
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
ЧМ-2018: Неймар забил Мексике и вывел Бразилию в четвертьфиналЧМ-2018: Неймар забил Мексике и вывел Бразилию в четвертьфинал
Последние новости
Подгружаем последние новости