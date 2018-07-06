Рябоконь: На втором сборе сыграем четыре поединка

Главный тренер «Десны» рассказывает о подготовительных сборах команды.

- Александр Дмитриевич, матчем с "Колосом" "Десна" завершила первый учебно-тренировочный сбор. Ли удалось выполнить все запланированное?

- На первом сборе, который длился 11 дней, мы очень плодотворно поработали. Собственно, все, что планировалось, удалось реализовать. Мы провели три полноценных спарринга, сыграли с хорошими соперниками. А ребята получили игровую практику. Далее будем уменьшать физические нагрузки и увеличим интенсивность тренировок. И, что самое главное, удалось обойтись без травм.

- В трех контрольных матчах в активе "Десны" одна победа, ничья и поражение. Насколько довольны игрой команды?

- Всегда хочется лучшего. Но нужно учитывать, что ребята получали огромные нагрузки, поэтому играли, так сказать, на тяжелых ногах. Поэтому контрольные встречи нам были нужны для того, чтобы проверить и функциональное состояние игроков. Также, в частности, мы посмотрели в деле новичков, проверили их характер, как они справляются с нагрузками.

- В летнее межсезонье «Десна» уже усилилась семью игроками. Что можете сказать о новичках?

- Это покажет только сезон. Первые матчи чемпионата уже дадут какой-то ответ. А контрольные поединки предназначены для того, чтобы набрать форму.

- Какие планы стоят на второй учебно-тренировочный сбор, который команда проведет в Полтаве?

- Предварительно у нас запланированы четыре товарищеские встречи: против «Металлиста 1925», «Днепра-1» и «Ворсклы». Еще одного соперника подбираем. Будем много работать над командными действиями, над синхронностью, наигрывать игровые связи. В основном это, конечно, тактическая работа. Если говорить о функциональных деталях, то это мышление, передвижение и работа с мячом. Будем надеяться, что и на втором сборе удастся полностью реализовать все, что запланировали.