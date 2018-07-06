Вербич: Сейчас гораздо легче справляться с нагрузками, чем во время зимних сборов

Словенский полузащитник «бело-синих», который отметился голом в ворота китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», поделился своими впечатлениями от игры.

- Как видите, мы пока на стартовом этапе подготовки. Поэтому некоторые игроки вчера сыграли по 60 минут, а сегодня по 30 и наоборот. И сегодня мы выглядели немного уставшими. Игра показала, что нам есть над чем работать в обороне, ведь мы пропустили три мяча. В атаке мы себя хорошо проявили, создали много голевых моментов.

- В таких играх результат не на первом месте?

- Конечно, нет. Главным в этих играх было то, чтобы каждый игрок получил определенное количество игрового времени, ведь сбор проходят не 11 игроков, а больше двадцати. Наиболее важно сейчас набрать форму, необходимые кондиции. А результаты будут важны уже начиная с 21 июля.

- Пато, Модесте сделали эту игру в составе соперника?

- Да, они очень хорошие игроки. Особенно Пато, он и сейчас очень быстрый и легкий, хорошо работает с мячом. Но нам не важно состояние наших соперников, мы думаем только о нашей игре. Считаю, что мы хорошо поработали в стартовых двух матчах.

- Кто в команде способен «сделать разницу», как Пато в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»?

- В «Динамо» каждый игрок атакующего звена способен на это. Это и Виктор, и Влад, и Артем, и я, и Владимир Шепелев. У нас много игроков, которые «делают разницу». Надеюсь, мы это увидим, когда начнется сезон.