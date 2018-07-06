На этапе "Бриллиантовой лиги" легкоатлет помешал сопернику выиграть забег, схватив того за трусы

Эпизод случился в забеге на 5 000 м.

На этапе "Бриллиантовой лиги" легкоатлет помешал сопернику выиграть забег, схватив того за трусы
Фото: sports.ru

В швейцарской Лозанне завершился 8-й этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике.

В забеге на стайерскую дистанцию 5 000 м. случился забавный эпизод.

Когда спортсмены уже выходили на финишную прямую эфиопский спортсмен Йомиф Кейельча, по-видимому, не желая проигрывать забег, схватил за трусы своего соотечественника Селемона Барегу, который к тому времени вышел в лидеры.

В итоге, Барега завершил забег вторым, а Кейельча упал и прибежал к финишу последним.

Выиграл дистанцию 5 000 м. Бирхану Балев из Бахрейна.

Craziness in Lausanne 5000m as one Ethiopian leader tries to pull another down by his shorts and ends up falling himself. pic.twitter.com/OcYSLZtJeO

— Nick Zaccardi (@nzaccardi) 5 июля 2018 г.


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