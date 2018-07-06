На этапе "Бриллиантовой лиги" легкоатлет помешал сопернику выиграть забег, схватив того за трусы
Эпизод случился в забеге на 5 000 м.
Фото: sports.ru
В швейцарской Лозанне завершился 8-й этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике.
В забеге на стайерскую дистанцию 5 000 м. случился забавный эпизод.
Когда спортсмены уже выходили на финишную прямую эфиопский спортсмен Йомиф Кейельча, по-видимому, не желая проигрывать забег, схватил за трусы своего соотечественника Селемона Барегу, который к тому времени вышел в лидеры.
В итоге, Барега завершил забег вторым, а Кейельча упал и прибежал к финишу последним.
Выиграл дистанцию 5 000 м. Бирхану Балев из Бахрейна.
Craziness in Lausanne 5000m as one Ethiopian leader tries to pull another down by his shorts and ends up falling himself. pic.twitter.com/OcYSLZtJeO
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.