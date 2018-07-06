"Ворскла" может не выйти на матч 1-го тура УПЛ против "Динамо". Футбол
Футбольный клуб до сих пор имеет долги перед футболистами
Футболисты полтавской "Ворсклы" выдвинули руководству клуба ультиматум: выплата долгов или невыход команды на игру против киевского "Динамо" 25 июля в рамках 1-го тура Украинской Премьер-лиги, информирует Sport Arena.
Это коллективное решение футболисты приняли во время сбора в Словении.
Источники интернет-ресурса сообщают о том, что после выхода в Лигу Европы команде было обещано закрытие всех накопившихся за 2017/18 сезон долгов, но деньги выплатили только за один месяц.
Сейчас футболистам "Ворсклы" должны за 7-8 месяцев, а также бонусы за занятое в прошлом сезоне третье место в УПЛ и выход в еврокубки.
Также клуб задолжал и ряду футболистов, которые уже за "Ворсклу" не играют. Речь идет о Сергее Симинине, Олеге Бараннике и Евгении Ткачуке.
Напомним, что "Ворскла" благодаря третьему месту в прошлом сезоне начнет Лигу Европу с группового этапа.
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Спорт
06.07.2018 09:30