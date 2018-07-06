"Заря" подписала бразильского форварда

Бразильский нападающий Рафаэль Силва стал игроком «Зари».
 
Контракт рассчитан на 3 года. Форвард будет выступать под 21-м номером.
Фото "Заря" подписала бразильского форварда
Рафаэль Силва. Фото: zarya-lugansk.com
 
Ранее Силва выступал за бразильские клубы «Луверденсе» (32 матча, 5 голов и 3 результативные передачи) и «Асосиасао Атлетика Понте-Прета» (14 матчей и 2 гола), а также за японский клуб «Албирекс Ниигата».
 
Предыдущим клубом бразильца стал «Оэсте», выступающий во втором дивизионе Бразилии.
 
С 4 июля нападающий, которого авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 200 тысяч евро, находился в статусе свободного агента.
 


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