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"Заря" подписала бразильского форварда Бразильский нападающий Рафаэль Силва стал игроком «Зари». Контракт рассчитан на 3 года. Форвард будет выступать под 21-м номером. Рафаэль Силва. Фото: zarya-lugansk.com Ранее Силва выступал за бразильские клубы «Луверденсе» (32 матча, 5 голов и 3 результативные передачи) и «Асосиасао Атлетика Понте-Прета» (14 матчей и 2 гола), а также за японский клуб «Албирекс Ниигата». Предыдущим клубом бразильца стал «Оэсте», выступающий во втором дивизионе Бразилии . С 4 июля нападающий, которого авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 200 тысяч евро , находился в статусе свободного агента. zarya-lugansk.com

Спорт-Экспресс

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