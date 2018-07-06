Лига Европы: все результаты дня

Предварительный раунд квалификации Лиги Европы подошел к концу. Практически все клубы, которые выиграли сегодня, пробились в следующий этап - за исключением валлийского "Бала Таун", который не смог перекрыть поражение от "Тре Фиори". А вот их соотечественники из Сан-Марино "Фольгоре" свели вничью матч с "Энгордани" и не отыграли гостевое поражение.

Все пары первого раунде уже известны. Напомним, что "Мариуполь" вступает в борьбу со второго этапа и сыграет со шведским "Юргорденом".

2018-19, Лига Европы

Игровой день : 2018-07-05

"Приштина" - "Европа ФК" 5:0 (3:0)

Голы: Даллку Арм., 9 (пенальти) (1:0); Манкенда, 13 (2:0); Даллку Арм., 35 (пенальти) (3:0); Янузи, 59 (4:0); Пефкели, 86 (5:0)

"Гзира Юнайтед" - "Сан-Хулиа" 2:1 (0:0)

Голы: Мендес, 62 (0:1); Самб, 65 (пенальти) (1:1); Бильбао, 92 (2:1)

"Фольгоре" - "Энгордани" 1:1 (0:0)

Голы: Сакко, 86 (1:0); Сартори, 96 (автогол) (1:1)

"Сент-Джозефс" - "Б-36" 1:1 (0:1), по пенальти 2:4

Голы: Сислевич, 14 (пенальти) (0:1); Отеро, 88 (1:1)

"Клаксвик" - "Биркиркара" 2:1 (1:0)

Голы: Павлович, 45 (1:0); Клеттскард, 59 (2:0); Марселиньо, 90 (2:1)

"Бала Таун" - "Тре Фиори" 1:0 (1:0)

Голы: Берк, 8 (1:0)

"Тракай" - "Кевн Друидс" 1:0 (1:0)

Голы: Билялетдинов, 29 (пенальти) (1:0)


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