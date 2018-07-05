Паулу Фонсека: Матч с Аустрией дал превосходную информацию. Футбол

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал контрольный матч с "Аустрией" (3:0).

- Паулу, насколько информативным для вас получился поединок?
- Мы встретились с очень агрессивной командой, которая не давала много свободного пространства между линиями. Показали отличную интенсивность, особенно в первом тайме, и много других положительных качеств. Действительно, матч дал превосходную информацию на будущее. Новички прекрасно интегрируются в коллектив. Важно было посмотреть, насколько хорош при такой сложности игры будет их ответ на поле, и я остался очень доволен работой ребят.

- В тренировках вы много внимания уделяете переходу из обороны в атаку. Удовлетворены этим аспектом в спарринге с "Аустрией"?
- Да, мы отрабатываем данный элемент, и сегодня было несколько эпизодов, где мы перенесли его на поле. Однако это лишь одна сторона игры. Мы также замечательно проявили себя в других моментах, в частности отмечу действия в защите - солидарность и взаимопомощь.

- Мораес и Фернандо забили, Данченко отдал голевой пас, Майкон дебютировал. Ваши впечатления от выступления новичков?
- Мораес очень умный и опытный футболист, а сейчас начинает понимать нашу игру. Фернандо еще достаточно молод, тем не менее удивляет меня тем, как быстро схватывает нужную информацию. Он знает зоны, где нужно принять мяч, где в принципе нужно находиться на поле. С Данченко мы уже прекрасно знакомы - Олег был на высочайшем уровне. Майкон имел мало игрового времени: был травмирован и впервые поучаствовал в матче, хотя тоже хорошо себя проявляет, как и другие ребята - Тотовицкий, Болбат и Пихаленок. Я доволен всеми.


Terrikon со ссылкой на ФК "Шахтер"


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