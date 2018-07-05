Продэксим сыграет с действующим обладателем Кубка УЕФА. Футбол

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого в истории розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. 57 клубов узнали имена своих соперников в предыдущем и основном раундах турнира.

Чемпион Украины «Продексим» пойдет по пути А основного раунда. В группе соперниками херсонцев будут испанский «Интер», сербский «Экономац» и чешский «Хрудим». Напомним, что «Интер» в апреле стал обладателем Кубка УЕФА . Матчи группы 2 пройдут на площадке «Экономаца» 2-7 октября.

Предварительный раунд

Группа А: «Мостар» (Босния и Герцеговина), «Гентофте» (Дания), «Маккаби» Нахалат-Ицхак (Израиль), «Уоттселл» (Шотландия).

Группа В: «Саннефьорд» (Норвегия), «Кампуксен Динамо» (Финляндия), «Оллстарз» (Австрия), «Энкамп» (Андорра).

Группа С: «Лео» (Армения), «Уддевалла» (Швеция), «Челик» (Черногория), «Венгир Юпитерз» (Исландия).

Группа D: «Хоэнштайн-Эрнстталь» (Германия), «Дукас» (Греция), «Тирана» (Албания), «Белфаст Юнайтед» (Северная Ирландия).

Группа E: «Велес» (Македония), «Валлетта» (Мальта), «Футсамба» (Ирландия), «Космос» (Эстония).

Группа F: «Ховокубо» (Голландия), «Рединг» (Англия), «Витис» (Литва), «Мурата» (Сан-Марино).

Группа G: «Рекорд» (Польша), «Варна Сити» (Болгария), «Кардифф Эверетт Эдмондз Юнивёрсити» (Уэльс), «Расинг Футбол» (Люксембург).

Группа H: «Информатика» (Румыния), «Линкс» (Гибралтар), чемпион Турции сезона-2017/2018.

Группа I: ТМС (Грузия), «Динамо» (Кишинев, Молдова), "Шо-де-Фон» (Швейцария).

Основной раунд

Группа 1: «Барселона» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Халле-Гооик» (Бельгия), «Кремлен-Бисетр» (Франция).

Группа 2: «Интер» (Испания), «Экономац» (Сербия), «Хрудим» (Чехия), «Продексим» (Украина) .

Группа 3: «Югра» (РоSSия), «Дьер» (Венгрия), «Сибиряк» (РоSSия), «Добовець» (Словения).

Группа 4: "Спортинг" (Португалия), «Кайрат» (Казахстан), «Лида» (Беларусь), «Феникс» (Косово).

путь В

Группа 5: «Пескара» (Италия), АПОЭЛ (Кипр), победители групп А и С предварительного раунда.

Группа 6: «Актобе» (Казахстан), «Ново Вриеме» (Хорватия), победители групп В и И предварительного раунда.

Группа 7: «Никарс» (Латвия), победители групп D, G и H предварительного раунда.

Группа 8: «Араз» (Азербайджан), «Лученец» (Словакия), победители групп E и F предварительного раунда.

Предыдущий раунд будет проходить с 28 августа по 2 сентября. В основной раунд выйдут девять победителей групп. Основной раунд пройдет с 2-го по 7 октября. В элитный раунд выйдут по три сильнейшие команды из каждой группы пути А и победители каждого квартета пути В.

В элитном раунде 16 клубов разобьют на четыре группы, победители которых получат пропуск в финальную часть. Срок проведения элит-раунда - 13-18 ноября. Жеребьевка - 14 октября.