Новостей.COM ⇒ Спорт

Ворскла - Вождовац: видеофрагменты матча. Футбол Полтавская "Ворскла" провела контрольный поединок на сборах в Словении. «Ворскла» - «Вождовац» 2:1

Голы: Одарюк (22), Кулач (51, с пенальти) - Есич (13) «Ворскла» (1-й тайм): Шуст, Сак, Чеснаков, Даллку (к), Сапай, Ребенок, Скляр, Габелок, Одарюк, Мысык, Сергийчук «Ворскла» (2-й тайм): Шуст (Каневцев, 68), игрок на просмотре, Мартыненко, Гиоргадзе, Пердута, Васин (Шаповал, 78), Шарпар, Кравченко, Кобахидзе (к), Кулач (Кадимян, 67), Коломоец. В следующей контрольной игре, которая состоится 7-го июля, "Ворскла" поборется с местным футбольный клубом "Целье".

Terrikon со ссылкой на ФК "Ворскла"

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.