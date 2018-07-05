Ворскла - Вождовац: видеофрагменты матча. Футбол

Полтавская "Ворскла" провела контрольный поединок на сборах в Словении.

«Ворскла» - «Вождовац» 2:1
Голы: Одарюк (22), Кулач (51, с пенальти) - Есич (13)

«Ворскла» (1-й тайм): Шуст, Сак, Чеснаков, Даллку (к), Сапай, Ребенок, Скляр, Габелок, Одарюк, Мысык, Сергийчук

«Ворскла» (2-й тайм): Шуст (Каневцев, 68), игрок на просмотре, Мартыненко, Гиоргадзе, Пердута, Васин (Шаповал, 78), Шарпар, Кравченко, Кобахидзе (к), Кулач (Кадимян, 67), Коломоец.

В следующей контрольной игре, которая состоится 7-го июля, "Ворскла" поборется с местным футбольный клубом "Целье".


Terrikon со ссылкой на ФК "Ворскла"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
В Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. ФутболВ Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. Футбол
Бавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. ФутболБавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. Футбол
ЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. ФутболЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. Футбол
Берое - Александрия: видеофрагменты матчаБерое - Александрия: видеофрагменты матча
Блок рекламы


Похожие новости
Победы Англии на ЧМ-2018 положительно сказываются на экономике страны. ФутболПобеды Англии на ЧМ-2018 положительно сказываются на экономике страны. Футбол
В турнирах УЕФА в новом сезоне разрешена четвертая замена. ФутболВ турнирах УЕФА в новом сезоне разрешена четвертая замена. Футбол
Ванат: у Григория Суркиса была позиция, что женщина должна сидеть на кухне. ФутболВанат: у Григория Суркиса была позиция, что женщина должна сидеть на кухне. Футбол
Неймар в четырех матчах ЧМ-2018 пролежал на газоне почти 14 минут. ФутболНеймар в четырех матчах ЧМ-2018 пролежал на газоне почти 14 минут. Футбол
ФИФА жаль слышать заявление Марадоны. ФутболФИФА жаль слышать заявление Марадоны. Футбол
Роман Санжар: Хорошо, что мы приехали на базу Металлиста. ФутболРоман Санжар: Хорошо, что мы приехали на базу Металлиста. Футбол
"Львов": Запорожский бразилец из Макао. Футбол"Львов": Запорожский бразилец из Макао. Футбол
У сборной Японии будет новый главный тренер. ФутболУ сборной Японии будет новый главный тренер. Футбол
Роналду в шаге от перехода в Ювентус за 100 миллионов евро. ФутболРоналду в шаге от перехода в Ювентус за 100 миллионов евро. Футбол
Плохая новость для Уругвая: Кавани под большим вопросом против Франции. ФутболПлохая новость для Уругвая: Кавани под большим вопросом против Франции. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости