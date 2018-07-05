Победы Англии на ЧМ-2018 положительно сказываются на экономике страны. Футбол

Выход сборной Англии в четвертьфинал чемпионата мира по футболу очень положительно повлияли на местную экономику, сообщает BBC, сославшись на исследование, проведенное Центром исследований розничной торговли.

По словам руководителя института профессора Джошуа Бамфилда, английские футбольные фанаты потратили более 800 миллионов фунтов во время предыдущего чемпионата мира, а во время текущего расходы уже превысили один миллиард. Если подопечные Гарета Саутгейта дойдут до финала турнира, по прогнозу профессора Бамфилда и его коллег, эта сумма вырастит до 2,7 миллиарда фунтов стерлингов, которые будут потрачены в общей сложности за весь турнир.

"Каждый гол сборной Англии приносит 165,3 миллиона фунтов стерлингов торговцам, которые продают предметы с логотипом национальной сборной и еще 33,2 миллиона фунтов стерлингов заведениям, где показывают матчи. На прошлом чемпионате мира английская сборная закончила свои выступления после группового этапа, поэтому доход для экономики был минимальным", - рассказал Бамфилд. - "Из-за побед Англии люди предпочитают покупать новые телевизоры, компьютеры, дарить футболки и сувениры своим детям и родственникам, а чемпионат мира дает людям гораздо больше свободы при принятии решений об их инвестициях".


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