В турнирах УЕФА в новом сезоне разрешена четвертая замена. Футбол

Европейский футбольный союз (УЕФА) в четверг подтвердил, что в своих соревнованиях в наступающем сезоне можно будет использовать четвертую замену в дополнительное время матча.

Как сообщает агентство DPA, это правило будет применяться в матчах престижной Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Ее также можно будет использовать в финальной части нового турнира Лиги Наций.

Международный совет футбольных ассоциаций IFAB включил в правила эту возможность в практику в марте после тестирования на нескольких соревнованиях. В 2016 году IFAB разрешила делать четыре замены в матчах с дополнительным временем в матчах национальных кубков Англии и Германии. Эксперимент был признан удачным.

На чемпионате мира россиянин Александр Ерохин стал первым игроком, который четвертым вышел на замену в матче 1/8 финала Кубка мира против Испании.


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