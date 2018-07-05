В турнирах УЕФА в новом сезоне разрешена четвертая замена. Футбол
Европейский футбольный союз (УЕФА) в четверг подтвердил, что в своих соревнованиях в наступающем сезоне можно будет использовать четвертую замену в дополнительное время матча.
Как сообщает агентство DPA, это правило будет применяться в матчах престижной Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Ее также можно будет использовать в финальной части нового турнира Лиги Наций.
Международный совет футбольных ассоциаций IFAB включил в правила эту возможность в практику в марте после тестирования на нескольких соревнованиях. В 2016 году IFAB разрешила делать четыре замены в матчах с дополнительным временем в матчах национальных кубков Англии и Германии. Эксперимент был признан удачным.
На чемпионате мира россиянин Александр Ерохин стал первым игроком, который четвертым вышел на замену в матче 1/8 финала Кубка мира против Испании.
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