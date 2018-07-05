Новый чемпионат КХЛ откроют Ак Барс и СКА

Континентальная хоккейная лига презентовала календарь 11-го сезона, сообщает официальный сайт лиги. Чемпионат стартует 1 сентября в Казани матчем между обладателем Кубка Гагарина "Ак Барсом" и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона СКА.

Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля (175 дней), из них 151 – игровые. Каждый из 25 клубов проведёт по 62 игры, исходя из следующего принципа: все команды сыграют друг с другом по 2 матча (итого 48). Еще по 2 игры команды проведут друг с другом внутри своих дивизионов (10-12 матчей) и по два матча - с соперниками из других дивизионов (4 матча). Всего на первом этапе будет сыграно 775 матчей.

Старт плей-офф намечен на 25 февраля для команд обеих конференций. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 25 апреля.

В соответствии с международным календарем ИИХФ, в расписании чемпионата КХЛ 2018/2019 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 8 по 11 ноября (в Финляндии), с 13 по 16 декабря (в РоSSии), с 7 по 10 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на Матч Звёзд КХЛ в Казани (с 18 по 20 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).


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