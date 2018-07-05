Ванат: у Григория Суркиса была позиция, что женщина должна сидеть на кухне. Футбол

Двукратная чемпионка СССР Ирина Ванат рассказала об отношении вице-президента УЕФА Григория Суркиса к женскому футболу.

"Лобановский всегда поддерживал женский футбол и не был критически против, как Григорий Суркис. У него была позиция, что женщина должна сидеть на кухне и варить борщ. Некоторое время еще была женская команда "Динамо", но он не хотел – это накладно и неэффективно для клуба.

Интересно, что Суркис имел отношение к женскому комитету в УЕФА. Представителям УЕФА было удивительно, как человек, который имеет такую ??должность, против развития женского футбола в Украине.

У нас трудно развивать женский футбол – финансовой стабильности нет даже в мужском футболе. Ахметова или Суркиса вы же не заставите заниматься женским футболом. Для чего это им? Надо, чтобы поменялись люди, изменились стереотипы о женском футболе. Надо ждать, когда закончится землетрясение в мужском футболу. Надо рисовать свою модель, а не европейскую. У нас это не будет работать. Нам еще далеко до Европы", – сказала Ванат.


Terrikon со ссылкой на Tribuna.com


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
В Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. ФутболВ Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. Футбол
Бавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. ФутболБавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. Футбол
ЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. ФутболЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. Футбол
Берое - Александрия: видеофрагменты матчаБерое - Александрия: видеофрагменты матча
Блок рекламы


Похожие новости
Неймар в четырех матчах ЧМ-2018 пролежал на газоне почти 14 минут. ФутболНеймар в четырех матчах ЧМ-2018 пролежал на газоне почти 14 минут. Футбол
ФИФА жаль слышать заявление Марадоны. ФутболФИФА жаль слышать заявление Марадоны. Футбол
Роман Санжар: Хорошо, что мы приехали на базу Металлиста. ФутболРоман Санжар: Хорошо, что мы приехали на базу Металлиста. Футбол
"Львов": Запорожский бразилец из Макао. Футбол"Львов": Запорожский бразилец из Макао. Футбол
У сборной Японии будет новый главный тренер. ФутболУ сборной Японии будет новый главный тренер. Футбол
Роналду в шаге от перехода в Ювентус за 100 миллионов евро. ФутболРоналду в шаге от перехода в Ювентус за 100 миллионов евро. Футбол
Плохая новость для Уругвая: Кавани под большим вопросом против Франции. ФутболПлохая новость для Уругвая: Кавани под большим вопросом против Франции. Футбол
Рафаэль Маркес объявил о завершении карьеры. ФутболРафаэль Маркес объявил о завершении карьеры. Футбол
Барселона опровергла информацию о нелегально купленной печени для Абидаля. ФутболБарселона опровергла информацию о нелегально купленной печени для Абидаля. Футбол
Диего Марадона: Судья украл победу у Колумбии. ФутболДиего Марадона: Судья украл победу у Колумбии. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости