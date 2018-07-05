Ванат: у Григория Суркиса была позиция, что женщина должна сидеть на кухне. Футбол

Двукратная чемпионка СССР Ирина Ванат рассказала об отношении вице-президента УЕФА Григория Суркиса к женскому футболу.

"Лобановский всегда поддерживал женский футбол и не был критически против, как Григорий Суркис. У него была позиция, что женщина должна сидеть на кухне и варить борщ. Некоторое время еще была женская команда "Динамо", но он не хотел – это накладно и неэффективно для клуба.

Интересно, что Суркис имел отношение к женскому комитету в УЕФА . Представителям УЕФА было удивительно, как человек, который имеет такую ??должность, против развития женского футбола в Украине.

У нас трудно развивать женский футбол – финансовой стабильности нет даже в мужском футболе. Ахметова или Суркиса вы же не заставите заниматься женским футболом. Для чего это им? Надо, чтобы поменялись люди, изменились стереотипы о женском футболе. Надо ждать, когда закончится землетрясение в мужском футболу. Надо рисовать свою модель, а не европейскую. У нас это не будет работать. Нам еще далеко до Европы", – сказала Ванат.