Роналду подыскивает себе дом в Турине, – СМИ

Криштиану Роналду заблаговременно готовится к переходу в Ювентус

Звездный форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду уже начал поиски дома в столице региона Пьемонт городе Турине, куда он может переехать в случае своего перехода в местный "Ювентус", сообщает Marca.

По информации издания, португалец занимается вопросом недвижимости уже около двух недель.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду принял решение покинуть "бланкос", а руководство "сливочных" готово продать его за 100 млн евро.

"Ювентус", в свою очередь, предлагает Роналду зарплату в 30 млн евро в год и контракт сроком до 2022 года.

В подтверждении этого варианта служит информация от издания Sport Mediaset, что "Ювентус", в поисках средств на Роналду, готов продать нападающего Гонсало Игуаина в "Челси" за 60 млн евро.

Отметим, заинтересованность в Игуаине проявляет будущий главный тренер лондонцев Маурицио Сарри, который знаком с возможностями форварда по совместной работе в "Наполи".

В свою очередь, бывший генеральный директор "Старой синьоры" Лучано Моджи уверен, что переход Роналду в "Ювентус" - свершившийся факт.

"Роналду прошел медосмотр в Мюнхене. Уверен, что он уже подписал контракт с "Ювентусом". Я так считаю после разговоров с несколькими важными людьми", - заявил Моджи в эфире итальянского канала Tele7Gold.