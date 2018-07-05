Роналду подыскивает себе дом в Турине, – СМИ

Криштиану Роналду заблаговременно готовится к переходу в Ювентус

Роналду подыскивает себе дом в Турине, – СМИ
Криштиану Роналду
Фото: AS.com

Звездный форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду уже начал поиски дома в столице региона Пьемонт городе Турине, куда он может переехать в случае своего перехода в местный "Ювентус", сообщает Marca.

По информации издания, португалец занимается вопросом недвижимости уже около двух недель.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду принял решение покинуть "бланкос", а руководство "сливочных" готово продать его за 100 млн евро.

"Ювентус", в свою очередь, предлагает Роналду зарплату в 30 млн евро в год и контракт сроком до 2022 года.

В подтверждении этого варианта служит информация от издания Sport Mediaset, что "Ювентус", в поисках средств на Роналду, готов продать нападающего Гонсало Игуаина в "Челси" за 60 млн евро.

Отметим, заинтересованность в Игуаине проявляет будущий главный тренер лондонцев Маурицио Сарри, который знаком с возможностями форварда по совместной работе в "Наполи".

В свою очередь, бывший генеральный директор "Старой синьоры" Лучано Моджи уверен, что переход Роналду в "Ювентус" - свершившийся факт.

"Роналду прошел медосмотр в Мюнхене. Уверен, что он уже подписал контракт с "Ювентусом". Я так считаю после разговоров с несколькими важными людьми", - заявил Моджи в эфире итальянского канала Tele7Gold.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
В Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. ФутболВ Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. Футбол
Бавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. ФутболБавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. Футбол
ЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. ФутболЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. Футбол
Берое - Александрия: видеофрагменты матчаБерое - Александрия: видеофрагменты матча
Блок рекламы


Похожие новости
Роналду в шаге от перехода в Ювентус за 100 миллионов евро. ФутболРоналду в шаге от перехода в Ювентус за 100 миллионов евро. Футбол
Бомба из Турина: Ювентус предлагает Роналду 120 миллионовБомба из Турина: Ювентус предлагает Роналду 120 миллионов
Роналду повторил рекорд ШвайнштайгераРоналду повторил рекорд Швайнштайгера
ЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. ФутболЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. Футбол
The Guardian не включил Роналду и Месси в сборную группового этапа ЧМ-2018The Guardian не включил Роналду и Месси в сборную группового этапа ЧМ-2018
ЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити РоналдуЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити Роналду
ЧМ-2018: после второго тура 6 команд обеспечили себе выход в плей-офф. ФутболЧМ-2018: после второго тура 6 команд обеспечили себе выход в плей-офф. Футбол
ФИФА опровергает слухи о том, что судья выпрашивал майку у Роналду. ФутболФИФА опровергает слухи о том, что судья выпрашивал майку у Роналду. Футбол
Это чемпионат мира, а не цирк: американский арбитр попросил у Роналду футболкуЭто чемпионат мира, а не цирк: американский арбитр попросил у Роналду футболку
Роналду: Набрали важные очки, сделали шаг впередРоналду: Набрали важные очки, сделали шаг вперед
Последние новости
Подгружаем последние новости