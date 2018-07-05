Неймар в четырех матчах ЧМ-2018 пролежал на газоне почти 14 минут. Футбол

Нападающий сборной Бразилии Неймар в прошедших четырех играх своей команды на чемпионате мира в РоSSии пролежал на футбольном поле в общей сложности 13 минут и 50 секунд, уверяет RTS Sport.

Дольше всего форвард провел в горизонтальном положении во время матча 1/8-финала с Мексикой (2:0), пролежав в общей сложности пять минут 30 секунд, преимущественно после того, защитник команды-соперника Мигель Лаюн наступил ему по ногу.

Ранее бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал кривлянье Неймара. "...но мой Бог! Неймар получил приз лучшего игрока матча. Нужно, чтобы ФИФА обратила внимание на его поведение. Я могу назвать это поведение только позорным и никак по-другому", - сказал Петер в комментарии RT.