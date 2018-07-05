Гассиев: Усик - самый опасный соперник в моей карьере

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в тяжелом весе Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) оценил своего соперника по запланированному на 21 июля финалу Всемирной боксерской суперсерии – обладателя титулов WBC/WBO Александра Усика (14-0, 11 КО), а также рассказал о своей подготовке к бою и задачам на поединок.

Как отметил Гассиев, Усик – самый опасный и самый серьезный соперник в его карьере. "Он — олимпийский чемпион, в профессионалах не проиграл ни одного боя, чемпион мира по двум версиям, - рассказал Гассиев. - На данном этапе моей карьеры это самый опасный и самый серьезный соперник. Нужно отнестись, как я всегда это делаю, с полной серьёзностью, с полной ответственностью к этому бою, к подготовке, сделать всё возможное и невозможное для победы. Самое главное — подготовиться на 12 раундов морально и физически, то есть, повторюсь, сделать все для победы. Я начал готовиться к этому бою, как только надел боксерские перчатки и перешел в профессионалы. Моя мечта была с самого начала стать абсолютным чемпионом мира. И вот остался маленький шажок до этой цели. Сейчас нужно собрать все силы в кулак и сделать это".


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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