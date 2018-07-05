ФИФА жаль слышать заявление Марадоны. Футбол

Международная федерация футбола прокомментировала слова Диего Марадоны в адрес главного арбитра четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии американца Марка Гейгера.

"ФИФА очень жаль читать такие заявления от человека, который написал историю нашей игры", - говорится, в частности, в ответе федерации, которое приводят информационные агентства.

Ранее легенда сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал судейство в матче 1/8 финала ЧМ между Колумбией и Англией (1:1, 3:4 по пенальти). "Я стал свидетелем величайшего ограбления. Мне жаль всех жителей Колумбии, но они должны знать, что их игроки ни в чем не виноваты. Виноват человек, определяющий, кто будет судить матч. Ему нельзя доверять решения по такому большому матчу", - сказал Диего.