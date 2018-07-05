Роман Санжар: Хорошо, что мы приехали на базу Металлиста. Футбол

Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар готовит команду к новому сезону. Местом для сбора дончане выбрали Харьков.

- Хорошо, что мы приехали сюда, на базу "Металлиста". Здесь есть все условия - поля, тренажерные залы, восстановление, сауны и так далее. Надеемся продуктивно поработать, просмотреть новичков как положено, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату Украины.

Надо подготовить команду и функционально, и немного тактически, потому что много новых ребят, а в разных командах разные требования. Мы должны успеть за это время привить свое видение и объяснить ребятам, что мы хотим. Много игровых упражнений, ведется комплексная работа, - отметил Роман Санжар в интервью телеканалу "Футбол 1".