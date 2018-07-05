Роман Санжар: Хорошо, что мы приехали на базу Металлиста. Футбол

Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар готовит команду к новому сезону. Местом для сбора дончане выбрали Харьков.

- Хорошо, что мы приехали сюда, на базу "Металлиста". Здесь есть все условия - поля, тренажерные залы, восстановление, сауны и так далее. Надеемся продуктивно поработать, просмотреть новичков как положено, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату Украины.

Надо подготовить команду и функционально, и немного тактически, потому что много новых ребят, а в разных командах разные требования. Мы должны успеть за это время привить свое видение и объяснить ребятам, что мы хотим. Много игровых упражнений, ведется комплексная работа, - отметил Роман Санжар в интервью телеканалу "Футбол 1".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
В Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. ФутболВ Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. Футбол
Бавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. ФутболБавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. Футбол
ЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. ФутболЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. Футбол
Берое - Александрия: видеофрагменты матчаБерое - Александрия: видеофрагменты матча
Блок рекламы


Похожие новости
Ворскла - Вождовац: видеофрагменты матча. ФутболВорскла - Вождовац: видеофрагменты матча. Футбол
Победы Англии на ЧМ-2018 положительно сказываются на экономике страны. ФутболПобеды Англии на ЧМ-2018 положительно сказываются на экономике страны. Футбол
В турнирах УЕФА в новом сезоне разрешена четвертая замена. ФутболВ турнирах УЕФА в новом сезоне разрешена четвертая замена. Футбол
Ванат: у Григория Суркиса была позиция, что женщина должна сидеть на кухне. ФутболВанат: у Григория Суркиса была позиция, что женщина должна сидеть на кухне. Футбол
Неймар в четырех матчах ЧМ-2018 пролежал на газоне почти 14 минут. ФутболНеймар в четырех матчах ЧМ-2018 пролежал на газоне почти 14 минут. Футбол
ФИФА жаль слышать заявление Марадоны. ФутболФИФА жаль слышать заявление Марадоны. Футбол
"Львов": Запорожский бразилец из Макао. Футбол"Львов": Запорожский бразилец из Макао. Футбол
У сборной Японии будет новый главный тренер. ФутболУ сборной Японии будет новый главный тренер. Футбол
Роналду в шаге от перехода в Ювентус за 100 миллионов евро. ФутболРоналду в шаге от перехода в Ювентус за 100 миллионов евро. Футбол
Плохая новость для Уругвая: Кавани под большим вопросом против Франции. ФутболПлохая новость для Уругвая: Кавани под большим вопросом против Франции. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости