Роман Санжар: Хорошо, что мы приехали на базу Металлиста. Футбол
Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар готовит команду к новому сезону. Местом для сбора дончане выбрали Харьков.
- Хорошо, что мы приехали сюда, на базу "Металлиста". Здесь есть все условия - поля, тренажерные залы, восстановление, сауны и так далее. Надеемся продуктивно поработать, просмотреть новичков как положено, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату Украины.
Надо подготовить команду и функционально, и немного тактически, потому что много новых ребят, а в разных командах разные требования. Мы должны успеть за это время привить свое видение и объяснить ребятам, что мы хотим. Много игровых упражнений, ведется комплексная работа, - отметил Роман Санжар в интервью телеканалу "Футбол 1".
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