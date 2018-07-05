"Львов": Запорожский бразилец из Макао. Футбол

Как и предполагалось, новым главным тренером «Львова» стал бразилец.

Дебютанта премьер-лиги возглавил Жилмар Тадеу да Силва, имеющий, по некоторым данным, недвижимость в Запорожье. С 2010 по 2014 год уроженец Сан-Паулу уже работал в Украине , исполняя обязанности тренера юношеской команды и ассистента наставника «Металлурга».

Главный тренер "Львова" ЖИЛМАР (справа) и его ассистент БАТИСТА. Фото: fclviv.com.ua

47-летний тренер подписал соглашение с львовским клубом на два года с возможностью продления еще на год. Бразилец прибыл в Украину из клуба CPK (Chao Pak Kei), который в сезоне-2017/18 выиграл серебряные награды первенства Макао.

Ежели кто не знает, Макао, бывший (в далеком прошлом) город-притон, давший имя карточной игре , а ныне - особая территория Китая , бывшая португальская колония недалеко от Гонконга.

Макао - член ФИФА с 1978 года. В высшей лиге ее футбольного чемпионата играют десять команд. Пять последних лет лучшей становится «Бенфика». Чувствуется еще португальское влияние, хотя с каждым годом все меньше и меньше. Легионеры там - в основном бразильцы. Будет удивительно, если Жилмар не прихватит кого-то с собой.

Пока же в тренерский штаб «сине-золотых львов» вошли ассистент тренера Роша Вильям Батиста, тренер Юрий Панфилов и тренер вратарей Тарас Гребенюк. Также в качестве играющего тренера штаб пополнил Сергей Борзенко.

Первого и последнего особо представлять не требуется. Нападающий Батиста в свое время немало поиграл за «Карпаты», и во Львове он совсем не чужой. Борзенко - капитан «Вереса» и ведущий игрок. Не думаю, что он собирается заканчивать. Панфилов - еще одна связь с «Вересом», за который он в молодые годы немного поиграл (где он только не был!), а относительно недавно (правда, когда главным был еще Виктор Богатырь) занимал должность спортивного директора «народного клуба», вернувшись в Украину после 15-летней отлучки.

Интересные детали из его биографии: в 2004 году работал в бразильском клубе «Униау Барбаренсе». Следовательно, легче будет найти общий язык с главным. А с одним из предыдущих наставников «Вереса» - белорусом Юрием Свирковым, возглавлявшим команду в первые месяцы 2018 года, их связывает общая работа в Федерации футбола Казахстана.

Идем по цепочке дальше: в 2004-2005 годах Свирков работал в Запорожье. Знал и своего сменщика Андрея Демченко, завершавшего минувший сезон с «Вересом», но из «Львова» ушедшего в разгар предсезонного сбора, и, конечно, Гребенюка, тоже работавшего в штабе «Вереса».

С двумя последними наверняка хоть как-то пересекался и бразилец. Отдельно о Запорожье - чуть ниже.

ИГРАЛ С НЕЙМАРОМ

Итак, кто же он такой - первый бразильский (аргентинец Дарио Друди уже был) и первый темнокожий тренер в большом украинском футболе

Бразилии пруд пруди, чего только знаменитый вратарь чемпионов мира 1958 и 1962 годов стоит! У некоторых фамилию (имя) сокращали. Играл в футбол на профессиональном уровне, но без особого успеха. Знали его под именем Жил (Жиль) Паулиста. Понятно, что Жилмаров впруд пруди, чего только знаменитый вратарь чемпионов мира 1958 и 1962 годов стоит! У некоторых фамилию (имя) сокращали.

Паулиста - место рождения. Клубы, за которые играл Жил Паулиста - довольно посредственные. Тут важно то, не за кого он играл, а с кем. А играл он с отцом Неймара за «Униау Моджи» до того, как тот, повесив бутсы на гвоздь, открыл ювелирную лавочку.

Папаша тоже был Неймар, о чем напоминает приставка Jr - Junior - на футболке Неймара нынешнего. Неймар-старший впоследствии занялся финансовыми делами сына, в чем немало преуспел, хотя не без сложностей с законом. Чем занимался Жилмар Тадеу с 2003 по 2008 год, история умалчивает - и обнаруживает его в 2008м скаутом греческого «Ираклиса».

ТРЕНИРОВАЛ С КВАРЦЯНЫМ

В 2010 году о нем заговорили. Тренируемая им команда 17-летних из бразильской футбольной академии BIFA заняла первое место на турнире в Кейптауне, и Жилмар Тадеу, получив ряд лестных предложений, почему-то остановился на запорожском.

Тамошний «Металлург» еще подавал признаки жизни, только собираясь покатиться под откос. А академия - так и вовсе процветала. Впрочем, проработал в ней бразилец недолго. Пошел на повышение, став ассистентом главного тренера. Точнее, тренеров, потому что поработать пришлось с несколькими.

«Металлург» тогда менял наставников столь же активно, как в более поздние и совсем недавние времена «Карпаты». Сергей Зайцев, Анатолий Бузник, Игорь Лучкевич, Сергей Ковалец, Анатолий Заяев (один матч!), Виталий Кварцяный, снова Зайцев, Сергей Пучков, Олег Таран. И все это с июля 2011-го по февраль 2014-го!

Жилмар познал все глубины наших глубин. Выучил русский. Был шанс и мовой заняться, если бы сложилось с «Волынью», куда звал Виталий Владимирович. Можно догадаться, что привело к отъезду из Украины.

Теперь выучит - способности есть. Он ведь помимо родного португальского и родственного испанского еще и английский знает. Игор Йовичевич хорошо украинский освоил.

УЧИЛСЯ С ВОРОНИНЫМ

Но и на родине бразилец о нашей стране не забывал, и она о нем помнила. В Украине он начал учиться на профессионального взрослого тренера еще в 2012 году. А в 2016-м получил тренерский диплом в одной интернациональной группе с бразило-хорватом Эдуарду, нигерийцем Харрисоном Омоко (этот еще в минувшем сезоне играл во второй лиге за «Арсенал-Киевщину»), а также Андреем Ворониным.

Получив «корочку», хвастал на родине, что в Украине учат не так как дома, а на тренера, который еще и менеджер - всем управляет, участвует в подборе персонала, а не только с мячиком и свистком бегает. «Вот из-за этого в наших клубах такая тренерская чехарда», - сетовал Жилмар Тадеу.

Бразилии особо толковых предложений у тренера, которому в ноябре исполнится 48, пока не было. Всего лишь «Униау Моджи» и «Освальду Крус». Разочаровавшись дремучим непрофессионализмом, с которым столкнулся в последнем, отправился искать счастья за рубежом, поработав по пять месяцев в саудовском «Аль-Мойзеле» и в Макао, откуда сразу по завершении контракта и прибыл в особо толковых предложений у тренера, которому в ноябре исполнится 48, пока не было. Всего лишь «Униау Моджи» и «Освальду Крус». Разочаровавшись дремучим непрофессионализмом, с которым столкнулся в последнем, отправился искать счастья за рубежом, поработав по пять месяцев в саудовском «Аль-Мойзеле» и в Макао, откуда сразу по завершении контракта и прибыл в Украину

Посмотрим, что выйдет. Образование и международный опыт у Жилмара есть. С нравами УПЛ знаком не понаслышке. Серьезного языкового барьера, с которым придется (уже пришлось) столкнуться в «Арсенале» Фабрицио Раванелли, у бразильца не будет.

Считайте, что он почти в тех же условиях, что Ангел Червенков в «Черноморце». Может, в финансовом плане даже получше. И пообщаться в штабе есть с кем. В крайнем случае, можно позвонить в «Шахтер». Там португальским владеют.

ЗНАКОМИЛСЯ С КОЛЛЕКТИВОМ

Во вторник Жилмар Тадеу (есть, конечно, соблазн назвать его Фадеем, но тогда Матеусы станут Матвеями) да Силва провел первую тренировку ФК «Львов» в качестве главного тренера. Генеральный директор Андрей Панькив представил команде новоиспеченного наставника, пожелав ему успехов на этом посту.

Тренер поздравил коллектив со своим назначением, представил своих помощников и сказал несколько напутственных слов: «Очень рад шансу, который мне предоставило руководство клуба. Теперь нужно будет серьезно работать, и тогда успехи не заставят себя ждать».

Следует отметить, что, как и присуще истинному бразильцу, большую часть тренировки Жилмар уделил игровым упражнениям и задачам - на удержание мяча, передачам в одно касание на короткие расстояния и быстрым переходам из одной зоны в другую.

Также коллективу были предложены розыгрыши стандартных положений - угловых и штрафных ударов. На тренировках было замечено несколько потенциальных новичков - не бразильцев, а совсем даже наших, довольно знакомых людей.

В основном, защитников - игравшего за «Сумы», а до того и в УПЛ побывавшего Сергея Воронина, о котором мы уже писали, а также вернувшихся из-за границы Дмитрия Рыжука и Виталия Приндету.

Первый спарринг под руководством Жилмара - с «Волынью».