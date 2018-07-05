У сборной Японии будет новый главный тренер. Футбол
Президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима заявил, что Акира Нисино покинет пост рулевого национальной команды страны. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на самого главу JFA.
Контракт 63-летнего Нисино рассчитан до конца июля, и Японская футбольная ассоциация не будет его продлевать. Примечательно, что японский специалист возглавил сборную своей страны в начале апреля, то есть, всего за два месяца до старта чемпионата мира, сменив на этом посту боснийца Вахида Халилходжича.
Ранее две звезды японской сборной объявили о завершении своей международной карьеры. Полузащитники Кейсуке Хонда и Макото Хассебе больше не будут частью команды, которая дошла до 1/8 финала Кубка мира в 2018 году, где в драматическом матче уступила Бельгии со счетом 2:3.
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05.07.2018 10:29