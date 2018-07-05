Роналду в шаге от перехода в Ювентус за 100 миллионов евро. Футбол

Сегодняшний номер авторитетного издания Marca вышел с Криштиану Роналду на обложке и материалом, в котором сообщается, что звездный португалец действительно покидает "Реал". Как оказывается, это решение Роналду принял еще в январе, когда клуб дал ему понять, что готов отпустить за 100 миллионов евро в другой клуб (если это не "Барселона" или ПСЖ). Это, скорее, джентельменское соглашение, а не прописанный пункт в контракте.

"Реал" имел в виду трансфер в Китай или США, но сейчас этой ситуацией намерен воспользоваться "Ювентус", который активно работает над заключением сделки (президент мадридцев Флорентино Перес и агент Жорже Мендеш уже провели переговоры). Сам же Роналду не возражает против перехода в туринский клуб, так как обозлен на "Реал" - футболист считает унизительным ценник в 100 миллионов, в то время как Неймара купили за 222. Португалец воспринял это как "предложение уйти".


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