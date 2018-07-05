Британские СМИ: у Кейна проблемы со спиной

На данный момент у лучшего бомбардира чемпионата мира 2018 года в РоSSии англичанина Гарри Кейна проблемы со спиной.

24-летний форвард "Тоттенхэма" в трех матчах на турнире забил шесть мячей. Кроме этого, его результативная серия за национальную команду составляет шесть матчей и он повторил рекорд Томми Лоутона, установленный в далеком 1939 году. Кейн пропустил одну игру на турнире, и его выход в основном составе в четвертьфинале против Швеции вызывает сомнение.

"У нас есть информация, что его беспокоит спина. Для команды он явно ключевой игрок. И у Деле Алли и Кайла Уолкера есть проблемы со здоровьем. Мы должны справиться со шведами, но это зависит от того, кто будет доступен", - заявил корреспондент Sky Sports Роб Дорсетт.

Сборная Англии сыграет в четвертьфинале чемпионата мира впервые двенадцать лет спустя. Поединок против Швеции состоится в субботу, 7 июля, и начнется в 17 часов в Самаре.


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