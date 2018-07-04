В команде McLaren отреагировали на неудачные результаты

Гоночный директор Mclaren Эрик Булье покинул свой пост, сообщает команда. С уходом Булье в Mclaren произойдут структурные изменения. Главный операционный директор Саймон Робертс теперь будет отвечать за производство, проектирование и логистику, Андреа Стелла станет главным по операциям на трассе, а спортивным директором назначен Жиль де Ферран.

Исполнительный директор Mclaren Зак Браун рассказал, что к переменам привело разочаровывающее начало 2018 года.

«Результаты показали, что у нас большие проблемы со скоростью. Мы выступаем намного хуже, чем должны, учитывая историю команды, таланты сотрудников, ресурсы компании и имеющиеся в нашем распоряжении технологии. За кулисами мы проделали огромную работу и теперь принимаем меры по восстановлению Mclaren и превращению его в организацию, способную выигрывать гонки. Мы знаем, что обязаны добиться этого ради команды, партнеров, гонщиков и болельщиков.

Это совершенно неприемлемая ситуация, и мы знаем, что хотя мы сейчас недостаточно хороши, мы обязательно сумеем стать лучше. Мы объявили об этих крупных изменениях, чтобы начать приводить наш дом в порядок. Мы не собираемся реагировать рефлекторно – потребуется период стабилизации, нужно создать прочный фундамент. Такая ситуация возникла не моментально, поэтому и на исправление уйдет время, но сегодня мы сделали первый шаг к возвращению к победам», – цитирует Брауна ESPN.

Напомним, что в сезоне-2018 с переходом на двигатели Renault Mclaren намеревался бороться с Red Bull за третье место в Кубке конструкторов, но вместо этого откатился в конец пелотона.




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