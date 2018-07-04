Рафаэль Маркес объявил о завершении карьеры. Футбол
Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес объявил о завершении карьеры. 39-летний защитник прекращает выступления и в сборной, и на клубном уровне. Таким образом, матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бразилии (0:2) стал последним для Маркеса в футболе.
«Думаю, я наслажусь свободным временем. 22 года непрерывных выступлениий завершились - теперь я заканчиваю карьеру. Конечно, мое будущее будет связано с футболом», – сказал Маркес.
Добавим, что Маркес 17 раз был капитаном в поединках чемпионата мира, и таким образом побил рекорд Диего Марардоны. Рафаэль также стал единственным игроком в истории, выводивший свою сборную в качестве капитана на пяти разных мировых первенствах.
На клубном уровне мексиканец поиграл за "Атлас", "Монако", "Барселону", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Верону" и "Леон". Последние три года он выступал в мексиканском "Атласе", где и начинал карьеру.
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