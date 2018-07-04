Рафаэль Маркес объявил о завершении карьеры. Футбол

Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес объявил о завершении карьеры. 39-летний защитник прекращает выступления и в сборной, и на клубном уровне. Таким образом, матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бразилии (0:2) стал последним для Маркеса в футболе.

«Думаю, я наслажусь свободным временем. 22 года непрерывных выступлениий завершились - теперь я заканчиваю карьеру. Конечно, мое будущее будет связано с футболом», – сказал Маркес.

Добавим, что Маркес 17 раз был капитаном в поединках чемпионата мира, и таким образом побил рекорд Диего Марардоны. Рафаэль также стал единственным игроком в истории, выводивший свою сборную в качестве капитана на пяти разных мировых первенствах.

На клубном уровне мексиканец поиграл за "Атлас", "Монако", "Барселону", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Верону" и "Леон". Последние три года он выступал в мексиканском "Атласе", где и начинал карьеру.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
В Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. ФутболВ Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. Футбол
Берое - Александрия: видеофрагменты матчаБерое - Александрия: видеофрагменты матча
Дидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. ФутболДидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. Футбол
Стал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. ФутболСтал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Барселона опровергла информацию о нелегально купленной печени для Абидаля. ФутболБарселона опровергла информацию о нелегально купленной печени для Абидаля. Футбол
Диего Марадона: Судья украл победу у Колумбии. ФутболДиего Марадона: Судья украл победу у Колумбии. Футбол
Отца Оби Микела похитили перед игрой с Аргентиной. ФутболОтца Оби Микела похитили перед игрой с Аргентиной. Футбол
Йоахим Лев: Начнем перестройку сборной Германии. ФутболЙоахим Лев: Начнем перестройку сборной Германии. Футбол
Лучшего игрока ФИФА выберут из десяти финалистов. ФутболЛучшего игрока ФИФА выберут из десяти финалистов. Футбол
Моуринью: у Англии стопроцентный шанс выйти в финал. ФутболМоуринью: у Англии стопроцентный шанс выйти в финал. Футбол
Дрогба о ЧМ-2018: немцы вылетели, значит у англичан есть шанс. ФутболДрогба о ЧМ-2018: немцы вылетели, значит у англичан есть шанс. Футбол
Форсберг выводит Швецию в четвертьфинал ЧМ 2018. ФутболФорсберг выводит Швецию в четвертьфинал ЧМ 2018. Футбол
Нойер рад, что Лев останется у руля Бундестим. ФутболНойер рад, что Лев останется у руля Бундестим. Футбол
Луис Суарес ждет возвращения Кавани как и весь Уругвай. ФутболЛуис Суарес ждет возвращения Кавани как и весь Уругвай. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости