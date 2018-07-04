Барселона опровергла информацию о нелегально купленной печени для Абидаля. Футбол

«Барселона» на своём официальном сайте опровергла информацию о том, что печень, пересаженная бывшему игроку клуба Эрику Абидалю в 2012 году, могла быть куплена нелегально.

Напомним, в 2011 году Абидалю была диагностирована раковая опухоль печени, а в 2012 году он был успешно прооперирован. В настоящий момент француз занимает пост технического директора «Барселоны».

«Футбольный клуб «Барселона» полностью опровергает опубликованные сегодня новости, касающиеся пересадки печени нынешнему техническому директору клуба Эрику Абидалю. Также их опровергают клиника в Барселоне и лично господин Абидаль.

Истории, опубликованные сегодня, умалчивают о том, что это дело было закрыто в суде Барселоны 18 мая. Эти обвинения нанесли серьёзный урон репутации Эрика Абидаля, всем причастным к операции организациям, футбольному клубу «Барселона» и бывшему президенту клуба Сандро Розелю», — говорится в заявлении «Барселоны».


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