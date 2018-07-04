Диего Марадона: Судья украл победу у Колумбии. Футбол

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал судейство в матче 1/8 финала ЧМ между Колумбией и Англией (1:1, 3:4 по пенальти).

«Я стал свидетелем величайшего ограбления. Мне жаль всех жителей Колумбии, но они должны знать, что их игроки ни в чём не виноваты. Виноват человек, определяющий, кто будет судить матч. Ему нельзя доверять решения по такому большому матчу. При всём уважении, Пьерлуиджи Коллина очень плох, он обязан извиниться перед колумбийцами.

Судья вчерашнего матча не имеет никакого представления о футболе. Игроки сборной Колумбии дважды просили его посмотреть видеоповтор, но он отказывался. Дважды английские футболисты сами падали на газон, и судья никак их не наказывал. Это был грабеж. В моменте с пенальти не было нарушения. На самом деле это вина Кейна. Судья смотрит в другую сторону, затем поворачивается, а Кейн уже на газоне. Он захватил рукой Санчеса, а затем сам упал», — цитирует Марадону Mirror.


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