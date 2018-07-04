Отца Оби Микела похитили перед игрой с Аргентиной. Футбол

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел рассказал, что его отец был похищен перед матчем ЧМ с Аргентиной (1:2).

26 июня член семьи позвонил Оби Микелу и сказал, что ему нужно перезвонить похитителям по указанному номеру. Когда футболист сделал это, ему заявили о необходимости заплатить выкуп. Игроку пригрозили, что отца убьют, если он что-то кому-то расскажет. Мужчину пытали и удерживали неделю, после чего полиции удалось его освободить. В настоящий момент он находится в больнице.

«Я играл, пока мой отец был в руках бандитов. Мне пришлось забыть и про мою травму. Я не знал, что делать, но все же решил, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев. Мне пришлось выбросить это из головы и выйти на поле, чтобы представлять свою страну. Я даже не мог сообщить об этом тренерам или сотрудникам федерации. Об этом знал только очень узкий круг моих друзей.

Мне сказали, что они застрелят моего отца, если я сообщу властям или кому-нибудь еще. Я также не хотел обсуждать это с тренером, потому что не хотел, чтобы моя проблема отвлекала его или команду в день такой важной игры.

К счастью, мой отец был благополучно освобожден в понедельник днем. Я благодарю полицию и власти за их усилия по спасению моего отца, моих друзей и членов семьи за поддержку, которую я получил. К сожалению, мой папа сейчас в больнице, он получает экстренное лечение из-за пыток», – цитирует Микела Goal.