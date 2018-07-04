Отца Оби Микела похитили перед игрой с Аргентиной. Футбол

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел рассказал, что его отец был похищен перед матчем ЧМ с Аргентиной (1:2).

26 июня член семьи позвонил Оби Микелу и сказал, что ему нужно перезвонить похитителям по указанному номеру. Когда футболист сделал это, ему заявили о необходимости заплатить выкуп. Игроку пригрозили, что отца убьют, если он что-то кому-то расскажет. Мужчину пытали и удерживали неделю, после чего полиции удалось его освободить. В настоящий момент он находится в больнице.

«Я играл, пока мой отец был в руках бандитов. Мне пришлось забыть и про мою травму. Я не знал, что делать, но все же решил, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев. Мне пришлось выбросить это из головы и выйти на поле, чтобы представлять свою страну. Я даже не мог сообщить об этом тренерам или сотрудникам федерации. Об этом знал только очень узкий круг моих друзей.

Мне сказали, что они застрелят моего отца, если я сообщу властям или кому-нибудь еще. Я также не хотел обсуждать это с тренером, потому что не хотел, чтобы моя проблема отвлекала его или команду в день такой важной игры.

К счастью, мой отец был благополучно освобожден в понедельник днем. Я благодарю полицию и власти за их усилия по спасению моего отца, моих друзей и членов семьи за поддержку, которую я получил. К сожалению, мой папа сейчас в больнице, он получает экстренное лечение из-за пыток», – цитирует Микела Goal.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
В Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. ФутболВ Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. Футбол
Берое - Александрия: видеофрагменты матчаБерое - Александрия: видеофрагменты матча
Дидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. ФутболДидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. Футбол
Стал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. ФутболСтал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Рафаэль Маркес объявил о завершении карьеры. ФутболРафаэль Маркес объявил о завершении карьеры. Футбол
Барселона опровергла информацию о нелегально купленной печени для Абидаля. ФутболБарселона опровергла информацию о нелегально купленной печени для Абидаля. Футбол
Диего Марадона: Судья украл победу у Колумбии. ФутболДиего Марадона: Судья украл победу у Колумбии. Футбол
Йоахим Лев: Начнем перестройку сборной Германии. ФутболЙоахим Лев: Начнем перестройку сборной Германии. Футбол
Лучшего игрока ФИФА выберут из десяти финалистов. ФутболЛучшего игрока ФИФА выберут из десяти финалистов. Футбол
Моуринью: у Англии стопроцентный шанс выйти в финал. ФутболМоуринью: у Англии стопроцентный шанс выйти в финал. Футбол
Дрогба о ЧМ-2018: немцы вылетели, значит у англичан есть шанс. ФутболДрогба о ЧМ-2018: немцы вылетели, значит у англичан есть шанс. Футбол
Форсберг выводит Швецию в четвертьфинал ЧМ 2018. ФутболФорсберг выводит Швецию в четвертьфинал ЧМ 2018. Футбол
Нойер рад, что Лев останется у руля Бундестим. ФутболНойер рад, что Лев останется у руля Бундестим. Футбол
Луис Суарес ждет возвращения Кавани как и весь Уругвай. ФутболЛуис Суарес ждет возвращения Кавани как и весь Уругвай. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости