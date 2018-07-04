Йоахим Лев: Начнем перестройку сборной Германии. Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о будущей перестройке команды после вылета с ЧМ-2018. Ранее немецкий футбольный союз объявил, что специалист, контракт с которым рассчитан на срок до 2022 года, продолжит свою работу с бундестим.

«Я крайне благодарен за доверие, которое оказывает мне Немецкий футбольный союз, несмотря на обоснованную критику моей работы после вылета команды с чемпионата мира. Мне было важно знать, что меня ещё поддерживают, и я готов ответить тем же.

Моё разочарование по-прежнему огромно, но теперь я хочу заняться перестройкой команды с той же нескончаемой мотивацией. Мы будем анализировать произошедшее вместе с игроками, всё обсудим, и приступим к работе. Всё это требует определённого времени, но мы уложимся до начала нового международно сезона в сентябре», — приводит слова Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Напомним, что Германия по итогам группового этапа чемпионата мира–2018 заняла четвёртое место в квартете с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.


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