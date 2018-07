Мадридский "Реал" готовит сенсационную сделку. Действующий чемпион Европы собирается купить у ПСЖ Килиана Мбаппе за 272 миллиона евро и побить мировой рекорд Неймара на целых 50 миллионов.

Эту информацию распространило издание Baptiste Ripart. Ранее им удалось узнать, что Антуан Гризманн продлит контракт с "Атлетико", а Томас Лемар станет игроком "матрасников".

Мбаппе присоединился к ПСЖ только год назад за сумму в 170 миллионов евро. Он стал главным творцом недавней победы сборной Франции над Аргентиной (4:3), оформив дубль и заработав пенальти.