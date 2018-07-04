Промоутер Ломаченко назвал имя следующего соперника украинца

Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок против победителя пары Бельтран – Андреев

Промоутер Ломаченко назвал имя следующего соперника украинца
Фото: Пресс-служба "Украинских атаманов"

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA super и The Ring, украинца Василия Ломаченко ( (11-1, 9 КО) Боб Арум сообщил, кто будет следующим соперником украинца.

По словам Арума, он собирается организовать на конец года объединительный бой Ломаченко против победителя поединка, в котором чемпион мира по версии WBO Рэй Бельтран (35-7-1, 21 КО) будет биться с россиянином Романом Андреевым (21-0, 15 KO).

"Бельтран проведет следующий бой 25 августа, его покажет ESPN. И у Рэя есть обязательный претендент – Андреев", -цитирует промоутера Boxingtalk.com.

"Мы просили Бельтрана отказаться от этого боя, но не договорились, поэтому теперь будут промоутерские торги. Мы планируем их выиграть и организовать объединительный бой Ломаченко с победителем пары Бельтран - Андреев", - отметил Арум.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
Берое - Александрия: видеофрагменты матчаБерое - Александрия: видеофрагменты матча
Клуб НБА презентовал украинского легионераКлуб НБА презентовал украинского легионера
"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро
Блок рекламы


Похожие новости
Эвандер Холифилд ответил на вопрос о ЛомаченкоЭвандер Холифилд ответил на вопрос о Ломаченко
Петер Шмейхель назвал поведение Неймара позорнымПетер Шмейхель назвал поведение Неймара позорным
Александр Усик: снова буду биться на территории соперникаАлександр Усик: снова буду биться на территории соперника
Промоутер Джошуа: Уайлдер сильно занят - какими-то дебильными видеоПромоутер Джошуа: Уайлдер сильно занят - какими-то дебильными видео
Боб Арум: доктора реально думают, что Ломаченко какой-то сверхчеловекБоб Арум: доктора реально думают, что Ломаченко какой-то сверхчеловек
Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"
Василий Ломаченко - лидер рейтинга Р4Р по версии ESPNВасилий Ломаченко - лидер рейтинга Р4Р по версии ESPN
ФФУ назвала клубы, получившие аттестаты для первой и второй лиг. ФутболФФУ назвала клубы, получившие аттестаты для первой и второй лиг. Футбол
Месси назвал обвинения в неуплате налогов "атакой из Мадрида". ФутболМесси назвал обвинения в неуплате налогов "атакой из Мадрида". Футбол
Ломаченко назвал Пакьяо "слишком старым" для боксаЛомаченко назвал Пакьяо "слишком старым" для бокса
Последние новости
Подгружаем последние новости