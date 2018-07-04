Промоутер Ломаченко назвал имя следующего соперника украинца

Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок против победителя пары Бельтран – Андреев

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA super и The Ring, украинца Василия Ломаченко ( (11-1, 9 КО) Боб Арум сообщил, кто будет следующим соперником украинца.

По словам Арума, он собирается организовать на конец года объединительный бой Ломаченко против победителя поединка, в котором чемпион мира по версии WBO Рэй Бельтран (35-7-1, 21 КО) будет биться с россиянином Романом Андреевым (21-0, 15 KO).

"Бельтран проведет следующий бой 25 августа, его покажет ESPN. И у Рэя есть обязательный претендент – Андреев", -цитирует промоутера Boxingtalk.com.

"Мы просили Бельтрана отказаться от этого боя, но не договорились, поэтому теперь будут промоутерские торги. Мы планируем их выиграть и организовать объединительный бой Ломаченко с победителем пары Бельтран - Андреев", - отметил Арум.