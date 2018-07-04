Эвандер Холифилд ответил на вопрос о Ломаченко
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом и в супертяжелой весовой категории американец Эвандер Холифилд в интервью порталу FightHub ответил на вопрос о том, достоин ли чемпион мира в трёх категориях украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) называться сильнейшим боксёром современности независимо от весовой категории. Другими словами — лидером рейтинга pound-for-pound.
- Считаете ли вы Василия Ломаченко лучшим pound-for-pound бойцом в мире?
- На этот вопрос сложно ответить, когда боец дерётся в своём весе. Я думаю, что лучший боец pound-for-pound должен побеждать противников, которые больше него на 9-13 кг. Когда бойцы боксируют в том же самом весе, я не вижу возможности называть это pound-for-pound.
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04.07.2018 12:40