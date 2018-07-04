Гарет Саутгейт помог Англии снять "проклятие пенальти"

Игрокам Гарета Саутгейта удалось разрушить один из самых давних мифов чемпионата мира: что Англия не может победить по пенальти. Вымотанные до предела, но все же бесконечно счастливые игроки вместе с восхищенными болельщиками отпраздновали выход в четвертьфинал на поле стадиона "Спартак". Кошмар нескольких поколений английских игроков больше не страшил их: они выиграли серию послематчевых одиннадцатиметровых.

Правда, план на игру был совсем другим. Саутгейт настраивал игроков, чтобы они контролировали ход матча в течение всех 90 минут, и все же в добавленное время Йерри Мина сумел сравнять счет. После этого в сердца болельщиков начали закрадываться ужасные сомнения, а соцсети запестрели горестными записями: "знаем мы, чем все это заканчивается". Меньше чем через час они увидели, как молодая английская сборная переписывает историю.

Может быть, ради того, чтобы снять легендарное "проклятие пенальти", стоило пожертвовать победой в основное время?

"Я думаю, это действительно важнейший момент для нынешних и будущих игроков, для их уверенности в себе, — заметил Гарет Саутгейт. — Не просто победить по пенальти, а пропустить в самом конце игры на стадионе, где болельщиков соперника было впятеро больше, чем наших. Болельщики были великолепны, но из-за такого соотношения мы чувствовали себя как на выездном матче. Я уже говорил игрокам, что каждый пишет свою собственную историю. Сегодня был как раз тот случай. Им не нужно оглядываться на прошлое, сегодня был великий день для всех, кто связан с нашей командой".


Terrikon со ссылкой на ФИФА


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
Клуб НБА презентовал украинского легионераКлуб НБА презентовал украинского легионера
"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро
Официально: Милан подаст апелляцию на отстранение от Лиги ЕвропыОфициально: Милан подаст апелляцию на отстранение от Лиги Европы
В Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. ФутболВ Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Моуринью: у Англии стопроцентный шанс выйти в финал. ФутболМоуринью: у Англии стопроцентный шанс выйти в финал. Футбол
Саутгейт: нам пришлось показать невероятную стойкостьСаутгейт: нам пришлось показать невероятную стойкость
ЧМ-2018: Колумбия драматично уступила Англии в серии пенальтиЧМ-2018: Колумбия драматично уступила Англии в серии пенальти
VAR-пенальти помогает Австралии не проиграть ДанииVAR-пенальти помогает Австралии не проиграть Дании
Саутгейт: Гол Туниса стал для нас настоящим ударом молнииСаутгейт: Гол Туниса стал для нас настоящим ударом молнии
Сэм Эллардайс: На месте Саутгейта должен был быть яСэм Эллардайс: На месте Саутгейта должен был быть я
Принц Уильям проинспектировал сборную Англии перед ЧМ-2018Принц Уильям проинспектировал сборную Англии перед ЧМ-2018
Лидер сборной Англии получил травму и может пропустить начало ЧМ-2018Лидер сборной Англии получил травму и может пропустить начало ЧМ-2018
Саутгейт готов предоставить шанс защитнику Ливерпуля. ФутболСаутгейт готов предоставить шанс защитнику Ливерпуля. Футбол
Капитан Кейн принес Англии победу над Нигерией. ФутболКапитан Кейн принес Англии победу над Нигерией. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости