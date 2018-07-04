Гарет Саутгейт помог Англии снять "проклятие пенальти"

Игрокам Гарета Саутгейта удалось разрушить один из самых давних мифов чемпионата мира: что Англия не может победить по пенальти. Вымотанные до предела, но все же бесконечно счастливые игроки вместе с восхищенными болельщиками отпраздновали выход в четвертьфинал на поле стадиона "Спартак". Кошмар нескольких поколений английских игроков больше не страшил их: они выиграли серию послематчевых одиннадцатиметровых.

Правда, план на игру был совсем другим. Саутгейт настраивал игроков, чтобы они контролировали ход матча в течение всех 90 минут, и все же в добавленное время Йерри Мина сумел сравнять счет. После этого в сердца болельщиков начали закрадываться ужасные сомнения, а соцсети запестрели горестными записями: "знаем мы, чем все это заканчивается". Меньше чем через час они увидели, как молодая английская сборная переписывает историю.

Может быть, ради того, чтобы снять легендарное "проклятие пенальти", стоило пожертвовать победой в основное время?

"Я думаю, это действительно важнейший момент для нынешних и будущих игроков, для их уверенности в себе, — заметил Гарет Саутгейт. — Не просто победить по пенальти, а пропустить в самом конце игры на стадионе, где болельщиков соперника было впятеро больше, чем наших. Болельщики были великолепны, но из-за такого соотношения мы чувствовали себя как на выездном матче. Я уже говорил игрокам, что каждый пишет свою собственную историю. Сегодня был как раз тот случай. Им не нужно оглядываться на прошлое, сегодня был великий день для всех, кто связан с нашей командой".