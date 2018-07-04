Эрик Дайер: мы претендуем на многое, поэтому не запаниковали
Полузащитник Эрик Дайер прокомментировал матч 1/8-финала ЧМ-2018, в котором его команде удалось одолеть колумбийцев в серии пенальти.
"Пропустить такой гол за несколько секунд до свистка - это удар для любой команды, конечно, - сказал Дайер, слова которого приводят информационные агентства. - Но мы претендуем на многое на этом чемпионате, поэтому не запаниковали. Мы были готовы даже к такому повороту, до матча мы отрабатывали пенальти на тренировках и у нас прекрасный вратарь. Здорово, что все для нас закончилось хорошо".
Напомним, что колумбиец Мина дал своей сборной шанс побороться за победу, забив гол на третьей добавленной минуте матча и переведя игру в дополнительное время.
Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.
Колумбия - Англия 1:1 (0:0), по пенальти 3:4
Голы: Кейн Г., 57 (пенальти) (0:1); Мина, 90 (1:1)
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