Эрик Дайер: мы претендуем на многое, поэтому не запаниковали

Полузащитник Эрик Дайер прокомментировал матч 1/8-финала ЧМ-2018, в котором его команде удалось одолеть колумбийцев в серии пенальти.

"Пропустить такой гол за несколько секунд до свистка - это удар для любой команды, конечно, - сказал Дайер, слова которого приводят информационные агентства. - Но мы претендуем на многое на этом чемпионате, поэтому не запаниковали. Мы были готовы даже к такому повороту, до матча мы отрабатывали пенальти на тренировках и у нас прекрасный вратарь. Здорово, что все для нас закончилось хорошо".

Напомним, что колумбиец Мина дал своей сборной шанс побороться за победу, забив гол на третьей добавленной минуте матча и переведя игру в дополнительное время.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.

Колумбия - Англия 1:1 (0:0), по пенальти 3:4

Голы: Кейн Г., 57 (пенальти) (0:1); Мина, 90 (1:1)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
Берое - Александрия: видеофрагменты матчаБерое - Александрия: видеофрагменты матча
Клуб НБА презентовал украинского легионераКлуб НБА презентовал украинского легионера
"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро
Блок рекламы


Похожие новости
Эрикссон: Англия обыграет Колумбию. ФутболЭрикссон: Англия обыграет Колумбию. Футбол
Эриксен настроен перейти в БарселонуЭриксен настроен перейти в Барселону
Эрикссон: Сборная Италии - отличный шаг для Манчини. ФутболЭрикссон: Сборная Италии - отличный шаг для Манчини. Футбол
Кристиан Эриксен: Сейчас у Тоттенхэма идет хороший сезон. ФутболКристиан Эриксен: Сейчас у Тоттенхэма идет хороший сезон. Футбол
Эриксен: Теперь мы не собираемся сдаваться при счете 0:2. ФутболЭриксен: Теперь мы не собираемся сдаваться при счете 0:2. Футбол
Грасия: Многое изменилось после удаления футболиста ЧелсиГрасия: Многое изменилось после удаления футболиста Челси
Реми: В Лас-Пальмас меня не уважают, поэтому я ухожуРеми: В Лас-Пальмас меня не уважают, поэтому я ухожу
Вальверде: Коутиньо может многое дать Барселоне. ФутболВальверде: Коутиньо может многое дать Барселоне. Футбол
Исраелян: После зимнего перерыва многое у Стали изменитсяИсраелян: После зимнего перерыва многое у Стали изменится
Зидан мыслит позитивно, поэтому доволен игрой с Атлетиком. ФутболЗидан мыслит позитивно, поэтому доволен игрой с Атлетиком. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости