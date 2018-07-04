Хэмилтон и Боттас не подписали контракты, но останутся в Mercedes
Нынешний состав команды Формулы-1 Mercedes - Льюис Хэмилтон и Валттерир Боттас - сохранится и в следующем сезон. В этом общественность заверил неисполнительный директор команды Ники Лауда, в прошлом - двукратный экс-чемпион Ф-1.
"Я гарантирую, что в 2019-м Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас будут выступать за Mercedes. Это решено", - сказал он.
При этом, ни один из упомянутых гонщиков все еще не имеет подписанного контракта с командой. Это провоцирует постоянные разговоры о приходе того или иного именитого пилота в Mercedes. В качестве возможных новобранцев фигурируют, например, Даниэль Риккардо и Фернандо Алонсо. Впрочем, реальных оснований для подобных новостей нет - никаких официальных шагов за ними нет.
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