Хэмилтон и Боттас не подписали контракты, но останутся в Mercedes

Нынешний состав команды Формулы-1 Mercedes - Льюис Хэмилтон и Валттерир Боттас - сохранится и в следующем сезон. В этом общественность заверил неисполнительный директор команды Ники Лауда, в прошлом - двукратный экс-чемпион Ф-1.

"Я гарантирую, что в 2019-м Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас будут выступать за Mercedes. Это решено", - сказал он.

При этом, ни один из упомянутых гонщиков все еще не имеет подписанного контракта с командой. Это провоцирует постоянные разговоры о приходе того или иного именитого пилота в Mercedes. В качестве возможных новобранцев фигурируют, например, Даниэль Риккардо и Фернандо Алонсо. Впрочем, реальных оснований для подобных новостей нет - никаких официальных шагов за ними нет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
Берое - Александрия: видеофрагменты матчаБерое - Александрия: видеофрагменты матча
Клуб НБА презентовал украинского легионераКлуб НБА презентовал украинского легионера
"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро
Блок рекламы


Похожие новости
Букмекеры продолжают верить в Льюиса ХэмилтонаБукмекеры продолжают верить в Льюиса Хэмилтона
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при АвстрииВалттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Хэмилтон признан очевидным фаворитом Гран-при АвстрииХэмилтон признан очевидным фаворитом Гран-при Австрии
Хэмилтон выиграл во Франции и вернул лидерство в общем зачетеХэмилтон выиграл во Франции и вернул лидерство в общем зачете
НХЛ: Хэмилтон и Ферланд обменяны в КаролинуНХЛ: Хэмилтон и Ферланд обменяны в Каролину
Mercedes перехитрил всех со своим новым моторомMercedes перехитрил всех со своим новым мотором
Футбол может помешать Льюису Хэмилтону во ФранцииФутбол может помешать Льюису Хэмилтону во Франции
Mercedes не видит себя фаворитом во ФранцииMercedes не видит себя фаворитом во Франции
Для Льюиса Хэмилтона Формула-1 - каменный век. ФутболДля Льюиса Хэмилтона Формула-1 - каменный век. Футбол
Для букмекеров Хэмилтон и Феттель равны на Гран-при КанадыДля букмекеров Хэмилтон и Феттель равны на Гран-при Канады
Последние новости
Подгружаем последние новости