Бразилец возглавил клуб Украинской Премьер-лиги

Жилмар Тадеу да Силва стал у руля клуба "Львов"

Бразилец возглавил клуб Украинской Премьер-лиги
Жилмар Тадеу да Силва
Фото: ФК "Львов".

Бразилец Жилмар Тадеу да Силва стал новым наставником новичка Украинской Премьер-лиги - ФК "Львов".

47-летний специалист подписал соглашение со львовским клубом сроком на два года с возможностью продления еще на год.

Да Силва прибыл в Украину из клуба CPK ("Chao Pak Kei"), который в сезоне 2017/2018 выиграл серебряные награды первенства Макао.

В тренерский штаб "Львова" вошли ассистент главного тренера Уильям Батиста, тренер Юрий Панфилов и тренер вратарей Тарас Гребенюк, сообщает интернет-ресурс sport.ua. Также в качестве играющего тренера штаб пополнил Сергей Борзенко.

С 2010-го по 2014-й год уроженец Сан-Паулу да Силва уже работал в Украине, выполняя обязанности тренера юношеской команды и ассистента наставника запорожского "Металлурга".

Напомним, ФК "Верес" изменил место регистрации с Ровно на Львов. В клубе объяснили этот шаг необходимостью упростить финансовые операции.


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