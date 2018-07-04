ФФУ утвердила последнего участника УПЛ на сезон 2018/19

Одесский "Черноморец" остался в элитном украинском футбольном дивизионе

ФФУ утвердила последнего участника УПЛ на сезон 2018/19
ФФУ
Фото: ffu.ua

Федерация футбола Украины (ФФУ) утвердила одесский "Черноморец" как последнего участника Украинской Премьер-лиги сезона 2018/19.

После того как руководство ФК "Полтава" объявило о снятии клуба с Премьер-лиги, а также о роспуске команды, УПЛ в экстренном порядке провела голосование за нового участника. Все клубы проголосовали за "Черноморец". После этого кандидатура одесситов была направлена в ФФУ, где ее и утвердили.

Напомним, что кроме "Черноморца" на место в УПЛ претендовала "Сталь" (Каменское), которая сменила название на ФК "Феникс", переехав в город Буча (Киевская обл.).


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