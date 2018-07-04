Дрогба о ЧМ-2018: немцы вылетели, значит у англичан есть шанс. Футбол

Знаменитый бывший футболист "Челси" Дидье Дрогба долгое время играл за "синих" в Англии, и он признается, что очень привязан к этой стране. Учитывая то, как идут дела на ЧМ-2018, и сколько сильных сборных уже вылетело из плей-офф, он считает, что у англичан есть основания чувствовать уверенность в себе.

"Я девять лет играл в Англии, моя семья жила там более 10-ти лет, точнее 12 лет, так что я тоже немного англичанин, лондонец, - говорит ивуариец, которого цитирует клубная пресс-служба. - Я действительно верю, что они могут победить. Конечно, у англичан теперь больше шансов, учитывая, что немцы уже вылетели из турнира".

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.

Колумбия - Англия 1:1 (0:0), по пенальти 3:4

Голы: Кейн Г., 57 (пенальти) (0:1); Мина, 90 (1:1)


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