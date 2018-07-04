Петкович: Они не рассматривались в качестве фаворитов

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал матч со шведами, назвав главное, по его мнению, основание успехов "Тре крунур".

"У всей команды велико разочарование, - приводит слова специалиста официальный сайт ФИФА. - Мы хотели сделать большее, нам нужно поздравить сборную Швеции, она сделала то, к чему привыкла. Никому не удавалось создать эмоциональный заряд, выступая против сборной Швеции в последних матчах. Почему так сложно играть со шведами? Они не рассматривались в качестве фаворитов ни в группе, ни в квалификации к мировому первенству, но они все время пробивались вперед".

Напомним, что Швеция в четвертьфинале, где ее соперником будет команда Англии.

Чемпионат Мира 2018. 1/8 финала

Швеция - Швейцария - 1:0 (0:0)
Гол: Форсберг, 66 (1:0)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
Берое - Александрия: видеофрагменты матчаБерое - Александрия: видеофрагменты матча
Клуб НБА презентовал украинского легионераКлуб НБА презентовал украинского легионера
"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро
Блок рекламы


Похожие новости
Шукер нашел причину вылета фаворитов: слишком много матчей. ФутболШукер нашел причину вылета фаворитов: слишком много матчей. Футбол
Петкович: Счастлив, что могу доверять всем игрокам. ФутболПеткович: Счастлив, что могу доверять всем игрокам. Футбол
Петкович: Игра с сербами - это американские горкиПеткович: Игра с сербами - это американские горки
Арсенал рассматривает Бенатиа в качестве замены Косельни. ФутболАрсенал рассматривает Бенатиа в качестве замены Косельни. Футбол
Жозе Моуринью назвал своих фаворитов ЧМ-2018. ФутболЖозе Моуринью назвал своих фаворитов ЧМ-2018. Футбол
Ребров: Кличко - качественный вратарь, голов ведь не пропустил. ФутболРебров: Кличко - качественный вратарь, голов ведь не пропустил. Футбол
Зинедин Зидан: В этом финале нет фаворитовЗинедин Зидан: В этом финале нет фаворитов
Руни сможет вернуться в Эвертон в качестве тренера. ФутболРуни сможет вернуться в Эвертон в качестве тренера. Футбол
Украина побеждает фаворитов (ВИДЕО)  Украина побеждает фаворитов (ВИДЕО)  
Барселона рассматривает защитника Севильи в качестве замены ЮмтитиБарселона рассматривает защитника Севильи в качестве замены Юмтити
Последние новости
Подгружаем последние новости