Петкович: Они не рассматривались в качестве фаворитов
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал матч со шведами, назвав главное, по его мнению, основание успехов "Тре крунур".
"У всей команды велико разочарование, - приводит слова специалиста официальный сайт ФИФА. - Мы хотели сделать большее, нам нужно поздравить сборную Швеции, она сделала то, к чему привыкла. Никому не удавалось создать эмоциональный заряд, выступая против сборной Швеции в последних матчах. Почему так сложно играть со шведами? Они не рассматривались в качестве фаворитов ни в группе, ни в квалификации к мировому первенству, но они все время пробивались вперед".
Напомним, что Швеция в четвертьфинале, где ее соперником будет команда Англии.
Чемпионат Мира 2018. 1/8 финала
Швеция - Швейцария - 1:0 (0:0)
Гол: Форсберг, 66 (1:0)
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