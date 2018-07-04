Петкович: Они не рассматривались в качестве фаворитов

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал матч со шведами, назвав главное, по его мнению, основание успехов "Тре крунур".

"У всей команды велико разочарование, - приводит слова специалиста официальный сайт ФИФА. - Мы хотели сделать большее, нам нужно поздравить сборную Швеции, она сделала то, к чему привыкла. Никому не удавалось создать эмоциональный заряд, выступая против сборной Швеции в последних матчах. Почему так сложно играть со шведами? Они не рассматривались в качестве фаворитов ни в группе, ни в квалификации к мировому первенству, но они все время пробивались вперед".

Напомним, что Швеция в четвертьфинале, где ее соперником будет команда Англии.

Чемпионат Мира 2018. 1/8 финала

Швеция - Швейцария - 1:0 (0:0)

Гол: Форсберг, 66 (1:0)



