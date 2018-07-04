Пекерман: у нас был храбрый состав, который упорно сражался
Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман подвел итоги выступления своей команды на ЧМ-2018.
"Как и у любой другой команды, у нас были амбиции победить здесь, - приводит слова Пекермана официальный сайт ФИФА. - Мы приложили все возможные усилия, чтобы пройти дальше. У матча была очень высокая интенсивность, конкуренция. Обе стороны осознавали важность матча. У нас был храбрый состав, который упорно сражался. Мы подошли к делу с правильным отношением и мышлением".
"Я совсем не удивлен тому, как Мина провел матч и Чемпионат мира. Он обладает отличными качествами, и ему, к счастью, удалось их показать в РоSSии. Ерри был в лучшей форме, и дело не только в голах, но и в качестве его игры", - добавил Хосе.
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