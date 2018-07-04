Андерссон: Форсберг развивается, он очень креативный игрок
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал игру лидера своей команды и победу в 1/8-финала чемпионата мира.
"Форсберг развивается, он очень креативный игрок, он много вкладывает в игру команды, - приводит слова специалиста официальный сайт ФИФА. - Мне приятно, что он сегодня забил. Стадион в Петербурге — фантастика. Болельщики сегодня были волшебны. Когда мы играли с мексиканцами, то фанаты соперника заглушали наших. Сегодня мы слышали шведских болельщиков до последней минуты. Рады, что смогли их порадовать".
Напомним, что Швеция в четвертьфинале, где ее соперником будет команда Англии.
Чемпионат Мира 2018. 1/8 финала
Швеция - Швейцария - 1:0 (0:0)
Гол: Форсберг, 66 (1:0)
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