Саутгейт: нам пришлось показать невероятную стойкость

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о матче с Колумбией в 1/8 финала ЧМ.

"Я очень горжусь тем, как играла моя команда, - приводит слова Гарета официальный сайт ФИФА. - Думаю, мы контролировали игру в течение 90 минут. Мы играли с отличной дисциплиной. Были очень сдержаны в работе с мячом, и в такой важной игре наши молодые игроки показали впечатляющее выступление. Мы должны были соблюдать дисциплину, и это получалось выдающимся образом.

Команда пропустила жестокий удар на 90-й минуте, и нам пришлось показать невероятную стойкость, чтобы вернуться в игру. Нас выбили из игры на 10 минут, но мы продолжили стремиться к победе. Это был тот вечер, когда мы знали, что переступим эту линию. У нас была стойкость и вера, чтобы пройти эту стадию, чего бы это ни стоило".




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