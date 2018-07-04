Заря победила в первом матче на сборах

Стартовым соперником луганской "Зари" на учебно-тренировочных сборах команды в Словении стал действующий обладатель Кубка Сербии – белградский "Партизан".

Следующий спарринг "Заря" проведет уже 6-го июля. Соперник – словенский "Домжале".

"Заря" - "Партизан" - 1:0 (0:0)

03.07.2018, Кидричево, Словения.

"Заря" в 1-м тайме: Заури Махарадзе, Дмитрий Литвин, Евгений Опанасенко, Виталий Вернидуб, Силас, Евгений Чеберко, Артём Громов, Александр Караваев, Игорь Харатин, Владислав Кочергин, Максим Лунёв.

"Заря" во 2-м тайме: Олег Чуваев, Никита Каменюка, Александр Сваток, Артем Гордиенко, Вячеслав Чечер, Егор Шалфеев, Александр Тымчик (Мохаммед Эль Буаззати, 68), Василий Прийма, Дмитрий Хомченовский, Леван Арвеладзе, Давид Фаупала.

"Партизан": Клайич, Милетич, Маркович, Митрович, Шехович, Жевтович, Зджелар, Сума, Пантич, Николич (Тошич, 81), Рикардо.

Гол: Артем Гордиенко, 89.


Terrikon со ссылкой на ФК Заря


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