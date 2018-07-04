Новостей.COM ⇒ Спорт

Заря победила в первом матче на сборах Стартовым соперником луганской "Зари" на учебно-тренировочных сборах команды в Словении стал действующий обладатель Кубка Сербии – белградский "Партизан". Следующий спарринг "Заря" проведет уже 6-го июля. Соперник – словенский "Домжале". "Заря" - "Партизан" - 1:0 (0:0) 03.07.2018, Кидричево, Словения. "Заря" в 1-м тайме: Заури Махарадзе, Дмитрий Литвин, Евгений Опанасенко, Виталий Вернидуб, Силас, Евгений Чеберко, Артём Громов, Александр Караваев, Игорь Харатин, Владислав Кочергин, Максим Лунёв. "Заря" во 2-м тайме: Олег Чуваев, Никита Каменюка, Александр Сваток, Артем Гордиенко, Вячеслав Чечер, Егор Шалфеев, Александр Тымчик (Мохаммед Эль Буаззати, 68), Василий Прийма, Дмитрий Хомченовский, Леван Арвеладзе, Давид Фаупала. "Партизан": Клайич, Милетич, Маркович, Митрович, Шехович, Жевтович, Зджелар, Сума, Пантич, Николич (Тошич, 81), Рикардо. Гол: Артем Гордиенко, 89.

Terrikon со ссылкой на ФК Заря

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.