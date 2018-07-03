В сборной Японии будет новый лидер

Капитан сборной Страны восходящего солнца Макото Хасебе объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом 34-летний ветеран, как водится, сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

"Закончив турнир, хочу завершить и карьеру в национальной команде... Выражаю свою благодарность моим коллегам, с которыми мы вместе сражались на протяжении 12 лет, а также всем японцам, которые поддерживали меня", - отметил, в частности, уважаемый Хасебе.

Как известно, вчера сборная Бельгия совершила героический камбэк в матче с Японией и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.

Бельгия - Япония 3:2 (0:0)



Голы: Харагучи, 47 (0:1); Инуи, 51 (0:2); Вертонген, 69 (1:2); Феллаини, 74 (2:2); Шадли Н., 94 (3:2)



