В сборной Японии будет новый лидер
Капитан сборной Страны восходящего солнца Макото Хасебе объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом 34-летний ветеран, как водится, сообщил на своей странице в одной из соцсетей.
"Закончив турнир, хочу завершить и карьеру в национальной команде... Выражаю свою благодарность моим коллегам, с которыми мы вместе сражались на протяжении 12 лет, а также всем японцам, которые поддерживали меня", - отметил, в частности, уважаемый Хасебе.
Как известно, вчера сборная Бельгия совершила героический камбэк в матче с Японией и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.
Бельгия - Япония 3:2 (0:0)
Голы: Харагучи, 47 (0:1); Инуи, 51 (0:2); Вертонген, 69 (1:2); Феллаини, 74 (2:2); Шадли Н., 94 (3:2)
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
03.07.2018 17:35