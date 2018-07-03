Нойер рад, что Лев останется у руля Бундестим. Футбол

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал решение Йоахима Лева продолжить сотрудничество с Немецким футбольным союзом.

"Я рад, что мы можем продолжить наш долгий успешный путь с Йоахимом Левом. Верю, что вместе мы снова обретем силу", - приводит слова голкипера официальный сайт DFB.

На чемпионате мира-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе F, пропустив вперед себя команды Швеции, Мексики и Южной Кореи, сенсационно оставшись за бортом плей-офф.

Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) единогласно поддержал Йоахима Лева, а сегодня он сам принял решение остаться на посту главного тренера сборной Германии. 58-летний Лев перед чемпионатом мира продлил контракт до 2022 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новинский сменит Климова на посту президента ФК "Черноморец". ФутболНовинский сменит Климова на посту президента ФК "Черноморец". Футбол
Каменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча). ФутболКаменская "Сталь" переименовалась в "Феникс" (Буча). Футбол
ЧМ 2018: Хорватия оставила Исландию за бортом плей-оффЧМ 2018: Хорватия оставила Исландию за бортом плей-офф
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
ЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити РоналдуЧМ-2018: Месси перед матчем плей-офф будет жить в отеле с видом на граффити Роналду
Блок рекламы


Похожие новости
Луис Суарес ждет возвращения Кавани как и весь Уругвай. ФутболЛуис Суарес ждет возвращения Кавани как и весь Уругвай. Футбол
Челси не продал Барселоне Виллиана за 50 миллионов: переговоры продолжаются. ФутболЧелси не продал Барселоне Виллиана за 50 миллионов: переговоры продолжаются. Футбол
Эбуэ: Гвардиола убивал футбольную карьеру Яя ТуреЭбуэ: Гвардиола убивал футбольную карьеру Яя Туре
"Динамо" прекратило 22-летнее сотрудничество с Adidas. Футбол"Динамо" прекратило 22-летнее сотрудничество с Adidas. Футбол
Тренер Японии: Я просто убит таким результатом. ФутболТренер Японии: Я просто убит таким результатом. Футбол
На НСК "Олимпийский" провели акцию в поддержку Сенцова. ФутболНа НСК "Олимпийский" провели акцию в поддержку Сенцова. Футбол
Папастатопулос стал третьим новичком Арсенала. ФутболПапастатопулос стал третьим новичком Арсенала. Футбол
Бельгия в сумасшедшем матче вырвала путевку в 1/4 финала у Японии. ФутболБельгия в сумасшедшем матче вырвала путевку в 1/4 финала у Японии. Футбол
Гарри Кейн: мы знаем, что уже много лет ничего не добивались. ФутболГарри Кейн: мы знаем, что уже много лет ничего не добивались. Футбол
Шукер нашел причину вылета фаворитов: слишком много матчей. ФутболШукер нашел причину вылета фаворитов: слишком много матчей. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости